رانت خواری چند هزار میلیاردی از بیماران سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی با انتقاد از عملکرد بیمه ها و وزارت بهداشت در ساماندهی منابع درمان، گفت: بی توجهی هر دو مجموعه باعث شده هزینه های گزافی به بخش سلامت تحمیل و به عبارت بهتر بیت المال حیف و میل شود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه های درمان، ادامه داد: از جمله مشکلات عمده ای که در بحث بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت وجود دارد نظارت و سیاست گذاری ضعیف و گایدلاین های نامشخص است، ضمن اینکه سلسله مراتب ارجاع دچار ایراد، ناکارآمد و معیوب است و این موضوعات معلولی شده که بیمه ها وزارت بهداشت را مقصر جلوه داده و وزارت بهداشت بیمه ها را مقصر جلوه دهد درحالی که در این بین بیت المال حیف و میل می شود و افراد سودجو در این میان جولان می دهند.

عابدی با انتقاد از عملکرد بیمه ها با بیان اینکه بیمه ها برای نظارت تعهدات خود هیچ برنامه مدون و خاصی ندارند، افزود: زمانی که بیمه ها پذیرفته اند هزینه بیمارستان ها را پرداخت کنند باید بر این امر نظارت داشته و اگر خارج از ضوابط باشد بیمه ها باید اعلام کنند که خارج از چارچوب امکان ادامه همکاری با بیمارستان ها وجود ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال بیمارستانی که در ماه صد آنژیو انجام می دهد از این آنژیوها ۹۰ مورد بر اساس تشخیص نادرست است؛ در این رابطه چه نظارتی وجود دارد که مطلع شویم این تعداد بیمار نیاز به آنژیو داشته اند؟

عابدی با بیان اینکه اکثر ام آر آی های انجام شده در کشور شرایط تجویز را ندارند، یادآور شد: در این رابطه بیمه هیچ نوع سیاست گذاری ندارد که اعلام کند هزینه این خدمات را در صورتی پرداخت می کند که مراکز درمانی شرایط لازم را رعایت کنند.

وی افزود: در حالی که اگر بیمه ها بر نحوه خدمات دهی بیمارستان ها مانند آنژیو، ام آر ای، آندوسکوپی، اسکن، سی تی اسکن و ... نظارت درستی داشته باشند در ماه میلیاردها تومان صرفه جویی می شود زیرا هر کدام از این خدمات هزینه گزافی را به بیمه ها تحمیل می کند در حالی که اکثر بیماران نیازی به چنین خدماتی ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر برخی بیماران اصرار به انجام چنین خدماتی بدون تشخیص پزشک دارند بهتر است خود هزینه آن را پرداخته کنند نه بیمه ها.

وی افزود: به عنوان نماینده مجلس سوالم از بیمه ها این است که برای نظارت بر این نوع خدمات چه تدابیری اندیشیده اید؟

عابدی یادآور شد: مسئله مهم دیگر در رابطه با عملکرد ضعیف بیمه ها خدمات الحاقی است، به عنوان مثال دیده شده پزشک برای بیمار سرطانی که تومورهای فراوان دارد و سلامتی وی به هیچ وجه قابل برگشت نیست ۱۰۰ میلیون دارو تجویز می کند، در اینجا تکلیف چیست آیا بیت المال باید هزینه این بخشش پزشک را بپردازد؟ این فاجعه است که دست یک پزشک به اندازه ای باز است که با جیب مردم اینگونه بازی می کند.

وی افزود: اگر بیمار سرطانی و خانواده وی با وجودی که می دانند چنین خدماتی هیچ تاثیری در بهبود روند درمان ندارد اصرار بر تجویز این خدمات داشته باشند در چنین مواقعی نیاز است بیمه ها وارد عمل شده و این موضوع را مدیریت کنند.

عابدی ادامه داد: در اینجا چه تضمینی وجود دارد که آمپول های یک میلیون تومانی که برای بیماران سرطانی تجویز می شود صرف درمان این بیمار شود؟

وی افزود: از سوی دیگر زمانی که بیمار برای تزریق آمپول مراجعه می کند باید رقم هایی بالای ۱۰۰ هزارتومان برای تزریق آن بپردازد در کنار این چه تضمین و نظارتی وجود دارد که این آمپول برای همین بیمار مصرف شود.

عابدی با انتقاد از اینکه امروزه برخی از بیماری سرطان درآمدزایی و به گونه ای رانت خواری می کنند، تصریح کرد: این بیماری از یک سو برای برخی افراد کوره آدم سوزی و منابع سوزی است از سویی برای برخی افراد سودجو معدن پول محسوب می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از اینکه برخی افراد سودجو از بیماری سرطان چندین هزار میلیارد رانت خواری می کنند، گفت: متاسفانه دیده شده افرادی برای برخی شرکت های دارویی که استفاده زیادی از داروهای سرطانی داشته اند بلیط هواپیمایی برای سفر به اروپا می فرستند.

عابدی ادامه داد: تمامی این مشکلات و تضییع حقوق مردم به دلیل ضعف نظارت بیمه ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ برای مدیریت چنین مشکلاتی وزارت بهداشت و بیمه ها باید سیاستگذاری مناسبی داشته باشند.

وی بر لزوم احداث سه مرکز مجهز شیمی درمانی در کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان و تبریز تاکید کرد و گفت: این مراکز می توانند نظارت بیشتری بر روند و چگونگی مصرف داروهای سرطان داشته و مصرف آنها را مدیریت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم تجمیع بیمه ها به استثناء تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: به دلیل آنکه بخش درمان تامین اجتماعی عملکرد مناسبی داشته و دقیق عمل کرده نباید آن را واگذار کنیم اما مابقی بیمه ها باید تجمیع شوند زیرا عملکرد مناسبی نداشته و موفق عمل نکرده اند.