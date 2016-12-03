احمد محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ۱۵ آذر ماه جاری اولین نمایشگاه عرضه محصولات ارگانیک، گواهی شده و گیاهان دارویی خراسان رضوی در مشهد برگزار می‌شود، اظهار کرد: این نمایشگاه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ازتاریخ ۱۵ تا ۲۰ آذر ماه جاری در محل پارک ملت مشهد برگزار می‌شود.

وی هدف از این نمایشگاه را اصلاح الگوی خرید، عرضه مستقیم محصولات ارگانیک و جایگزینی این محصولات در سبد کالای خرید خانوار ایرانی ابراز کرد و افزود: این نمایشگاه با حضور ۳۰ تولیدکننده از شهرستان‌های خراسان رضوی، در هفته جاری شروع به فعالیت می‌کند.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری مشهد در رابطه با محصولات عرضه شده در این نمایشگاه، گفت: انواع روغن‌های گیاهی از جمله روغن کنجد، پسته، چای، زعفران، خرما، سیب‌زمینی، انار، پیاز، گردو، بادام و زیتون از جمله محصولاتی هستند که در این نمایشگاه عرضه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ساعت شروع به فعالیت این نمایشگاه از ۹ صبح تا ۹ شب است، تصریح کرد: در این راستا همچنین در نظر داریم در ۲۷ فروشگاه شهرداری در سطح شهر، یک غرفه را به ارائه محصولات ارگانیک و گواهی شده اختصاص دهیم، که هدف از این کار تسهیل دسترسی شهروندان به این محصولات و ایجاد فرهنگ سازی در بین شهروندان است.