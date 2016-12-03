حجت الاسلام احمد نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهراز وجود سه هزار و ۴۰۰ موقوفه در استان زنجان خبر دادو افزود: در این راستا بالای ۹۵ درصد موقوفات در استان برای سید الشهداء است.

وی به موقوفات انجام شده طی سال جاری در استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: طی هشت ماهه سالجاری ۴۰ وقف در استان ثبت شده است و به علت تورم وقف ها کاهش یافته است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: این وقف ها در بخش زمین برای احداث مسجد، روضه خوانی، قرآن و زمین برای مرقد امامزادگان است.

نیکنام تاکید کرد: وقف های انجام شده طی هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

نیکنام با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود، تصریح کرد: ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تاکید بر اینکه رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند، افزود: حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.