۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

عضو کمیته کشوری ایدز عنوان کرد؛

ایدز سراغ ما نمی آید/ زنگ خطر رفتارهای پرخطر برای جوانان

عضو کمیته کشوری ایدز، پایین آمدن سن ابتلا به عفونت اچ آی وی در کشور به دنبال رفتارهای پرخطر جنسی را، زنگ خطری برای تهدید سلامت جوانان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود مردانی در برنامه تلویزیونی «نبض» که به موضوع بررسی چالش های پیشگیری و درمان ایدز اختصاص داشت، گفت: رفتارهای پر خطر جنسی می تواند از سرنگ مشترک هم باشد.

وی با اشاره به کاهش سن ابتلا به ایدز در کشور، افزود: تغییر الگوی ابتلا به عفونت اچ آی وی، می تواند زنگ خطری برای جوانانی باشد که رفتارهای پرخطر جنسی دارند.

مردانی با عنوان این مطلب که موج اول ایدز در کشور مربوط به انتقال این ویروس از خون و فرآورده های خونی بود، گفت: موج دوم انتقال از سرنگ های مشترک بود که همچنان نیز ادامه دارد و موج سوم ایدز، رفتارهای پرخطر در بین برخی از جوانان است.

عضو کمیته کشوری ایدز با بیان این مطلب که ایدز به سراغ ما نمی آید، تاکید کرد: این ما هستیم که با رفتارهای پرخطرمان، اچ آی وی را انتخاب می کنیم.

مردانی از فضای مجازی به عنوان یکی از راه های گرفتار شدن به رفتارهای پرخطر نام برد و گفت: وقتی نسل جوان از سلامت جنسی اطلاعات درستی نداشته باشد، به سراغ فضای مجازی می رود و گرفتار اطلاعات نادرست می شود.

حبیب احسنی پور

