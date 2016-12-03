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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

فرمانده پایگاه حضرت آمنه(س) همدان خبر داد:

کمک ۱۷۸ میلیون ریالی مردم همدان به جبهه مقاومت

کمک ۱۷۸ میلیون ریالی مردم همدان به جبهه مقاومت

همدان - فرمانده پایگاه حضرت آمنه(س) همدان از ارسال یازدهمین مرحله کمک‌های مردمی به ارزش ۱۷۸ میلیون ریال به جبهه مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، مهری اسدی اظهار داشت: طی مراسمی با حضور خواهران بسیجی و اهالی منطقه شهرک فرهنگیان همدان یازدهمین مرحله کمک‌های مردمی به جبهه مقاومت ارسال شد.

فرمانده فرمانده پایگاه حضرت آمنه(س) همدان ارزش ریالی یازدهمین مرحله کمک‌های مردمی به جبهه مقاومت را ۱۷۸ میلیون و ۸۰ هزار ریال برآورد کرد و اظهار داشت: این کمک‌ها در قالب نقدی و غیر نقدی به جبهه مقاومت ارسال شد.

وی در خصوص کمک‌های غیر نقدی عنوان کرد: این کمک‌ها شامل پتو، لباس گرم، کفش، پوشاک زنانه و بچه‌گانه، قند، چای، برنج، روغن، آجیل شیرین، مربا، ترشی، شیره انگور، ارده و کنسرو است.

اسدی از ارسال دوازدهمین مرحله کمک های مردمی به جبهه مقاومت در اواخر آذر ماه خبر داد و تأکید کرد: از ابتدای سال کمک‌های نقدی و غیر نقدی بسیجیان و اهالی منطقه به جبهه مقاومت به ارزش یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال بوده و تا پیروزی کامل این جبهه ارسال این کمک‌ها در بین بسیجیان و اهالی منطقه ادامه دارد.

کد مطلب 3839178

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