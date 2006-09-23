امروز در تاريخ

آغاز سال تحصيلي :



دراين روزدانش آموزان ودانشجويان كشورپس ازسه ماه استراحت وفراغت به آغوش پرمهرعلم بازمي گردند وتلاش براي فراگيري علم ودانش مجددا دراماكن آموزشي آغازمي شود. آموزش وپرورش به طورمستقيم درتحول وپيشرفت سايرنهادهاي اجتماعي داراي نقشي بنيادي است ويكي ازپايه هاي توسعه درهركشوردرحال توسعه به شمارمي رود. كشورهاي مختلف جهان امروزه با توجه به اين امرمهم ، روزبه روزدرحال بهينه سازي نهاد وساختارآموزش وپرورش اند وبه آن به عنوان يك امر تاثيرگذاردراجتماع مي نگرند. بديهي است با چنين نگاهي مي توان به ايجاد نوآوري درآموزش وپرورش وهمچنين استفاده از آخرين امكانات روزبراي بالابردن كيفيت آموزش درمدارس ودانشگاه هاهمت گمارد .





تولد عبد الرحمان جامي :





جامي شاعر ، اديب و عارف ايراني ، مشهور ترين شاعر پارسي گوي سده نهم هجري است . پدرش از حوالي اصفهان به هرات مهاجرت كرد و عبدالرحمان در بيست و سوم شعبان 817 ه ق در خرجرد جام تولد يافت . وي مدتي دشتي تخلص مي كرد وسپس به سبب ارداتي كه به شيخ جام داشت ، تخلص جامي را برگزيد . اين شاعر پارسي گوي در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل كرد و در آغاز جواني با بزرگان فرقه نقشبنديه آشنا شد و دست ارادات به دامان سعد الدين محمد كاشغري و سپس ناصر الدين عبيد الله معروف به خواجه احرار زد و در طريق تصوف سير و سلوك كرد و از بزرگان فرقه مذكور گرديد . جامي قسمتي از زمان شاهرخ و تمام دوره ابوالقاسم بابر و ابوسعيد گوركان و قسمت اعظم سلطنت سلطان حسين بايقرا را درك كرد . وي با امير عليشير نوايي معاصر بود و پس از وفات جامي وي كتاب خمسه المتحريرين را به ياد اوتاليف كرد. جز چند سفر كوتاه حجاز ، بغداد ، دمشق و تبريز، جامي ، بقيه عمر را در هرات گذرانيد و نزد سلاطين و بزرگان معاصر بسيار محترم بود . جامي در هرات در 898 ه ق وفات يافت و بايقرا مراسم تشييع و سوگواري را درباره او به كمال رعايت كرد . جامي آثار متعدد منثور و منظوم دارد . تاثير افكار و اشعارش در هندوستان و ماوراء النهر در ادبيات و افكار مردم مشهود بود . ديوانش مشتمل بر قصايد ، مثنويات ، غزليات ، مقطعات ، و رباعيات است . وي در اواخر عمر( 896 ه ق) به تقليد از امير خسرو دهلوي آن را بانظمي جديد در سه قسمت مدون كرد : فاتحه الشباب ، واسطه العقد ، و خاتمه الحياه كه به ترتيب بر اشعار اوان جواني اواسط زندگي و اواخر حيات اوست . اثر منظوم ديگر هفت مثنوي معروف به هفت اورنگ (به تاسي از پنج گنج نظامي ) است . از آثار منثورش ، اشعه اللمعات ، بهارستان( به تقليد از گلستان سعدي) ، نفحات الانس ، شواهد النبوه ، لوايح و لوامع است . كتاب معروف شرح جامي نيز از اوست . به جامي لقب خاتم الشعرانيز داده اند.



روز ملي عربستان :





عربستان كشوري است در نيمكره شمالي – شرقي در جنوب غرب آسيا و در منطقه غرب آسيا . اين كشور از كشور هاي مهم منطقه خاور ميانه به شمار مي رود و در همسايگي كشور هايي چون كويت ، عراق ، اردن ، يمن ، امارات متحده عربي و قطر قرار دارد . پايتخت اين كشور رياض بوده و از ميان مهمترين شهر هاي آن مي توان به مدينه منوره ، مكه معظمه ، طائف ، جده و ظهران اشاره كرد . بيشتر مردم اين كشور از نژاد عرب بوده و اكثريت قريب به اتفاق آنان مسلمان اند . زبان رسمي و خط مردم اين كشور عربي است . حكومت عربستان پادشاهي و واحد پول رايج در اين كشور ريال سعودي مي باشد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز اتحاد پادشاهي عربستان سعودي در سال 1932 ميلادي جشن گرفته مي شود . عربستان در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .





تولد اوريپيد :

اوريپيد نمايشنامه نويس يونان باستان در چنين روزي در سال 484 قبل از ميلاد به دنيا آمد . وي به عنوان يكي از سه نمايشنامه نويس بر جسته عصر يونان باستان مشهور است و در رديف سوفوكل و آشيلوس قرار مي گيرد . همسر تروجان عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اكتاوين ( آگوستوس سزار ) :

اكتاوين( آگوستوس سزار) نخستين امپراطور روم در چنين روزي در سال 63 قبل از ميلاد متولد شد . او در بين سالهاي 27 تا 14 قبل از ميلاد بر مردم كشور روم حكومت كرد .



تولد فردينان چهارم :

فردينان چهارم ، دومين پادشاه اسپانيا در چنين روزي در سال 1713 ميلادي به دنيا آمد . او در بين سال هاي حكومتش كه از 1746 تا1759 ادامه داشت ، سياست اصلاح طلبي و بي طرفي را پيشه خود ساخت .



تولد ادگار لي ماسترز :

لي ماسترزشاعر و نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1869 ميلادي ديده به جهان گشود . مهمترين اثر وي مجموعه بوسه هاي رودخانه نام دارد .



تولد لوييس نولسون :

نولسون مجسمه ساز آمريكايي در چنين روزي در سال 1900 ميلادي متولد شد . صومعه آسماني عنوان مهمترين اثر هنري اوست .



تولد سوليما استراوينسكي :





استراويسنكي آهنگساز و موسيقيدان برجسنه روس در چنين روزي در سال 1910ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . او در نواختن پيانو بسيار ماهر بود . پسر ايگور عنوان مهمترين اثر وي است .



تولد سيلوي گرانت :

گرانت نمايشنامه نويس و بازيگر بر جسته كانادايي در چنين روزي در سال 1957 ميلادي متولد شد . نوامبر 1979 عنوان مهمترين اثر نمايشي اوست .



در گذشت زيگموند فرويد :





فرويد استاد علم روانشناسي ودانشمند بزرگ روانشناسي اطريش در چنين روزي در سال 1939 ميلادي دار فاني را وداع گفت . فرويد در طول عمر خود توانست رهيافت جديد از علم روانشناسي را پايه گذاري كرده و علم روانكاوي را بطور مدون به جهانيان عرضه سازد . او در بسياري از آثار خود مبناي عقده هاي فروكوفته افراد را ناشي از فروكوفتگي ميل جنسي در اشخاص مي دانست و معتقد بود تا در اين مسير تحولاتي رخ ندهد عقده هاي رواني در درون شخص باقي خواهند ماند . وي حتي بسياري از اميال روحي انسان ها را ناشي از همين ميل جنسي مي دانست . فرويد در سن هشتاد و سه سالگي دار فاني را وداع گفت .