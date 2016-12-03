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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛

معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول ذهنی

معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول ذهنی

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: غیبت مشمولان دارای فرزند معلول ذهنی و ناتوان، با تایید نوع و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی و شورای پزشکی، مانع معافیت آنها نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف حمیدزاده گفت: پیرو هماهنگی های صورت گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور حمایت بیشتر از معلولان و خانواده های آنان، این امکان فراهم شده تا مشمولان دارای فرزند معلول ذهنی و ناتوان کننده که به هر دلیلی غیبت کرده و وضعیت خدمتی خود را مشخص نکرده اند نیز بتوانند برای معافیت از خدمت سربازی اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مساعدت تنها شامل معلولیت های ذهنی و ناتوان کننده است، افزود: نوع معلولیت و شدت آن می بایست توسط سازمان بهزیستی تایید شده و پس از ثبت درخواست معافیت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، با ارسال دعوتنامه از سوی وظیفه عمومی برای مشمول، پرونده در شورای پزشکی رده های وظیفه عمومی نیز بررسی می شود و درصورت تایید معلولیت ، پرونده در سیر مراحل رسیدگی و صدور کارت معافیت قرار خواهد گرفت.

حمیدزاده ادامه داد: شرط اصلی برای تایید تمامی معافیت های مربوط به معلولان در سازمان بهزیستی، مراقبت از آنان در کانون خانواده است که این امر منطبق با روح قوانین و اصل توانمندسازی خانواده ها برای حمایت و نگهداری معلولان است.

شرط اصلی برای استفاده از انواع معافیت ها، نداشتن غیبت است که استفاده از معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول ذهنی، استثناء است.

کد مطلب 3839191

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