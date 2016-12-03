به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای عالی ورزش افزود: پروژه های فراوانی در استان وجود دارد که با سرمایه گذاری مناسب قابلیت تکمیل و بهره برداری را دارند.

وی بیان کرد: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به تکمیل پروژه های نیمه تمام کمک می کند.

خادمی با اشاره به پروژه های نیمه تمام بخش ورزش وجوانان استان بیان داشت: هیئت هایی که ظرفیت و توانایی واگذاری پروژه های بخش ورزش در آنها دیده شود، در اولویت واگذاری قرار دارند.

استاندار به نیاز به انجام کارهای مهم با تصمیم سازی در شورای عالی ورزش استان اشاره کرد و گفت: تصمیم سازی درست و برنامه ریزی مناسب به توسعه ورزش استان کمک می کند.

خادمی گفت: تخصیص اعتبارات یک درصدی هر دستگاه به بحث ورزش در قالب یک تعامل و تصمیم به هزینه کرد مناسب در بخش ورزش ادارات کمک می کند.

وی همچنین بر برنامه ریزی برای ترویج ورزش در ادارات استان تاکید کرد.