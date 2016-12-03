شیوه نامه اجرای سیستم های نوین آبیاری ابلاغ شد

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای این طرح برای کشاورزان و بهره برداران از اهم کارهای بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع آبی و سفره های زیر زمینی است.

به گفته وی با اجرای این سیستم ها می توان به تعادل بخشی سفره های زیرزمینی کمک کرد.

وی اظهار داشت: مطالعه و اجرای پروژه های آب و خاک و سیستم نوین آبیاری با جدیت و دقت لازم باید اجرا شود.

متقی فرد خواستار مشارکت بیشتر پیمانکاران و مجریان طرح های نوین آبیاری برای اجرای طرح توسعه ای آبیاری نوین شد.

وی ضمن قدردانی از توجه و عنایت استاندار محترم به بخش کشاورزی گفت : با حمایت های ایجاد شده در سطح مسئولین استان باید در جهت توسعه بخش کشاورزی گام برداریم.

متقی فرد خاطر نشان کرد: با توجه به وظیفه مندی جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی باید با تلاش مضاعف و مدیریت جهادی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی گام برداشت.