اداره ورزش و جوانان قم در حد توان از حسن زاده تجلیل کرده است

سعید معارف وند در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات علی اصغر حسن زاده بازیکن قمی سال فوتسال آسیا درباره تجلیل نشدن وی از سوی مسئولان استانی اظهار داشت: اصغر حسن زاده به عنوان یک چهره بزرگ و ارزشمند برای ورزش استان قم مطرح است و همیشه و در هرکجا که باشد در قلب مردم و مسئولان استان قم جا دارد و همیشه مورد توجه مسئولان بوده است.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان قم تجلیل و تکریم از چنین قهرمان ارزنده‌ای را بر خود واجب می‌داند و آنچه که در توان خود بوده است در خصوص این قهرمان اجرایی کرده، هرچند که به این مسئله اذعان داریم که این تجلیل‌ها، جبران قطره‌ای از دریای افتخارات وی نیست.

مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: اداره ورزش و جوانان قم در حد توان خود از حسن زاده تجلیل کرده است چنان که این اداره کل در سال ۱۳۹۵ در ۲ مراسم تجلیل از قهرمانان در ماه‌های مرداد و آبان با حضور مسئولان استانی و کشوری از وی دعوت به عمل آورده که ضمن اطمینان از اطلاع جناب آقای حسن زاده از مراسم‌های یاد شده، حسن زاده در این مراسمات حضور نیافت.

معارف وند بیان داشت: هدایای علی اصغر حسن زاده به نیابت توسط رئیس هیئت فوتبال استان و برادر ایشان تقدیم شد ضمن این که در بین ۲ نیمه بازی تیم‌های گیتی پسند اصفهان و یاسین پیشروی قم در لیگ برتر فوتسال نیز برای سومین بار تقدیر به عمل آمد.

وی عنوان کرد: مستندات تقدیر از این قهرمان ارزنده به صورت فیلم و تصویر موجود است و در اختیار اصحاب رسانه و اذهان عمومی قرار می‌گیرد البته باز هم تأکید می‌کنیم که حسن زاده را شایسته تقدیر و تجلیلی آبرومندانه‌تر می‌دانیم اما در حد وسع و توان خود برای این منظور اقدام کرده‌ایم.