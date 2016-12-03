به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم امضای سند چارچوبی توافقنامه و تمدید استقرار مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در تهران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه کنوانسیون بازل گفت: خوشحالیم که آقای پایت دبیر کل کنوانسیون های بازل، استکهلم و روتردام در کشور حضور دارند و مذاکرات بسیار خوبی درباره نحوه ادامه فعالیت های این مرکز منطقه ای داشتیم.

وی با اشاره به زمینه هایی که مراکز مطالعاتی پژوهشی ایران دارند گفت: همکاری ها در سطح منطقه باید گسترش پیدا کند و ما پیشنهاد دادیم در نمایشگاه بین المللی محیط زیست امسال فن بازاری برای فناوری های مربوط به مواد زائد و خطرناک پیش بینی شود تا زمینه برای اتفاقاتی که باید در زمینه فنی افتاده و مراوداتی که بین بخش های خصوصی انجام شود فراهم شود.

ابتکار گفت: امیدواریم بتوانیم مرکز منطقه ای بازل را به سطح مورد نظر برسانیم و عضویت کشورهای منطقه در این مرکز افزایش پیدا کند و از مراکز برتر کنوانسیون های بازل، استکهلم و روتردام در سطح جهانی باشیم.