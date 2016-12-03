بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت هزار متر لوله گذاری از محل اعتبارات ملی توسعه دشت قزوین در سال جاری انجام شده است.
وی بیان کرد: از محل این اعتبارات که بصورت تحویل لوله برای پایاب چاههای کشاورزی دشت قزوین تخصیص یافت با بهره گیری از مشارکت بهره برداران، این میزان از مسیر انهار خاکی چاههای کشاورزی لوله گذاری شده است.
به گفته ی لطفی؛ از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود ۳۳ هزار متر لوله تحویل و نصب شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک تصریح کرد: حدود ۱۴۰ لیتر در ثانیه از تلفات آب در مسیرهای انتقال کاسته شده است.
نظر شما