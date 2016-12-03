به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر سیدمحمدرضا سید احمدیان، با اشاره به پشتیبانی امدادی معاونت بهداد ناجا در ماموریت اربعین، گفت: این معاونت به عنوان متولی سلامت کارکنان، امسال نیز همچون سال های گذشته با حرکتی جهادی و بسیج نیروها، امکانات و تجهیزات بهداشتی، امدادی و درمانی در این ماموریت بزرگ شرکت کرد.

وی به واکسیناسیون و ایمن سازی کارکنان درگیر در ماموریت اربعین اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزای فصلی پیش بینی و از اوایل آبان ماه به کارکنان یگان های مختلف در ماموریت اربعین تزریق شد.

معاون بهداد ناجا به برگزاری جلسات تعاملی با رده های تابعه استان های ایلام، خوزستان، مرزبانی و... اشاره کرد و گفت: طی این مدت، بالغ بر ۱۲ هزار عدد کیف بهداشتی انفرادی، کتابچه راهنما و کیت حفاظت فردی ویژه ماموریت اربعین در استان های خوزستان، ایلام و بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اهواز تهیه و تحویل جامعه هدف شد.

وی به استقرار ۱۰ تیم امدادی و ۱۰ دستگاه آمبولانس در مرز شلمچه و ۸ تیم امدادی و ۸ دستگاه آمبولانس در مرز چزابه استان خوزستان اشاره کرد و گفت: همچنین ۱۸ تیم امدادی و ۱۸ دستگاه آمبولانس در مرز مهران استان ایلام به صورت آماده باش، پوشش امدادی از ماموریت اربعین را در ایام تردد زائران در مرزها به مرحله اجرا درآوردند.

سردار سید احمدیان از اعزام دو دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل از استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به ترتیب به دو استان خوزستان و ایلام خبرداد و گفت: اعزام این دو سامانه درمانگاه سیار( اتوبوس آمبولانس) از دیگر تمهیداتی بود که در راستای پشتیبانی امدادی هرچه کامل تر از ماموریت اربعین حسینی صورت پذیرفت.

وی به اعزام چهار دستگاه آمبولانس و تیم امدادی از استان های همدان، مرکزی، لرستان و کرمانشاه به استان ایلام اشاره کرد و گفت: همچنین از استان های فارس، بوشهر، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، چهار دستگاه آمبولانس و تیم امدادی به استان خوزستان در راستای پشتیبانی امدادی از ماموریت بزرگ اربعین حسینی اعزام شدند.

سردار سید احمدیان، تخصیص ۳۲ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه سامانه درمانگاه سیار، پیش بینی مناسب دارو،مواد مصرفی و تجهیزات امدادی و پزشکی و نیز اعزام ۱۱۳ نیرو کادر درمانی در راستای پشتیبانی بهداشتی،امدادی و درمانی از کارکنان را از اقدامات معاونت بهداد ناجا در ماموریت بزرگ اربعین نام برد.

معاون بهداد ناجا در خاتمه با بیان اینکه ماموریت اصلی ما، پشتیبانی بهداشتی، امدادی و درمانی از کارکنان است، گفت: در این ماموریت، زائران حسینی(ع) نیز از خدمات پایگاه های امدادی مستقر در پایانه های مرزی سه گانه بهره مند شدند.