سخنرانی تشکلهای دانشجویی در مراسم ۱۶آذر دانشگاه تبریز

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با روز دانشجو مصادف با ۱۶ آذر مراسمی از سوی دانشگاه برگزار می شود که در این مراسم از دانشجویان برتر علمی، اخلاقی و آموزشی تجلیل می شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم نمایندگان تشکل های دانشجویی سخنرانی خواهند داشت.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: از سوی تشکل های دانشجویی نیز برنامه های مختلفی به مناسب روز دانشجو با محوریت میزگرد، سخنرانی و مناظره برگزار می شود.

وی افزود: برنامه های پیشنهادی تشکل های دانشجویی در شورای فرهنگی و شورای نظارت بر تشکل های دانشجویی تصویب می شود.