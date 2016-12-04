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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

سخنرانی تشکلهای دانشجویی در مراسم ۱۶آذر دانشگاه تبریز

سخنرانی تشکلهای دانشجویی در مراسم ۱۶آذر دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در روز ۱۶ آذر مراسمی در این دانشگاه برگزار می شود و نمایندگان تشکل های دانشجویی نظرات و دیدگاه های خود را درخصوص مسائل مختلف مطرح می کنند.

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با روز دانشجو مصادف با ۱۶ آذر مراسمی از سوی دانشگاه برگزار می شود که در این مراسم از دانشجویان برتر علمی، اخلاقی و آموزشی تجلیل می شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم نمایندگان تشکل های دانشجویی سخنرانی خواهند داشت.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: از سوی تشکل های دانشجویی نیز برنامه های مختلفی به مناسب روز دانشجو با محوریت میزگرد، سخنرانی و مناظره برگزار می شود.

وی افزود: برنامه های پیشنهادی تشکل های دانشجویی در شورای فرهنگی و شورای نظارت بر تشکل های دانشجویی تصویب می شود.

کد مطلب 3839270

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