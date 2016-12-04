حریم حرم نوشت: در هفتههای اخیر مخاطبان زیادی با ارسال پیام از طریق کانالهای ارتباطی سایت «حریم حرم» در شبکههای اجتماعی خواستار معرفی مراکز دریافت کمکهای مردمی برای مجاهدان جبهه مقاومت و مدافعان حرم شدهاند.
پس از انجام هماهنگیهای لازم با سازمانهای مربوطه، راهکاری جهت جمع آوری کمکهای در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس متقاضیان محترم میتوانند کمکهای خود را به دو صورت نقدی و غیر نقدی برای جبهه مقاومت ارسال نمایند که توضیح آن در ادامه میآید:
مراکز دریافت هدایا و کمکهای غیر نقدی
با هماهنگیهای صورت گرفته شهروندان گرامی میتوانند هدایا و کمکهای غیر نقدی خود را به معاونتهای بسیج سازندگی نواحی مقاومت بسیج در سراسر استان تهران تحویل دهند.
لازم به یادآوری است، با توجه به آغاز ایام سرد سال و در پیش بودن زمستان، اقلامی همچون پتو و پوششهای گرم و بافتنی از جمله لباس، کلاه و شال گردن بیشترین اولویت نیاز را نسبت به سایر اقلام دارا هستند.
مواد خوراکی فاسد نشدنی شامل خرما، خشکبار، برنج، حبوبات، انواع کنسرو و روغن از جمله سایر اقلام مورد نیاز هستند.
اعلام شماره حساب برای واریز کمکهای نقدی
علاوه بر کمکهای غیر نقدی، شماره حسابی نیز برای جمع آوری کمکهای نقدی مردمی جهت کمک به جبهه مقاومت اسلامی اعلام شده است.
هموطنان گرامی میتوانند برای حمایت از رزمندگان مقاومت اسلامی در جبهه نبرد علیه تروریستهای تکفیری، کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۶-۵۸۵۸۵۸۲-۴۳-۱۸۱۳ نزد بانک انصار واریز نمایند.
هموطنان گرامی میتوانند هدایا و کمکهای خود را به دو صورت نقدی و غیر نقدی برای جبهه مقاومت ارسال نمایند.
حریم حرم نوشت: در هفتههای اخیر مخاطبان زیادی با ارسال پیام از طریق کانالهای ارتباطی سایت «حریم حرم» در شبکههای اجتماعی خواستار معرفی مراکز دریافت کمکهای مردمی برای مجاهدان جبهه مقاومت و مدافعان حرم شدهاند.
نظر شما