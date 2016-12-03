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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

دولت به تنهایی نمی تواند در حوزه اعتیاد اقدام کند

دولت به تنهایی نمی تواند در حوزه اعتیاد اقدام کند

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حوزه شهروندی گفت: اکنون وضعیت جامعه در حوزه اعتیاد به بحران رسیده است و دولت به تنهایی نمی تواند در این خصوص اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر  الهام امین زاده در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اقدام و عمل در سازمان های مردم نهاد با اشاره به نقش دولت در پیشگیری و کاهش اعتیاد در جامعه گفت: سلامت اجتماعی جامعه امری مهم است که باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد و کمک سمن ها در این موضوع می تواند موثر واقع شود.

وی  افزود: پیش از بحث پیشگیری از اعتیاد باید به سلامت اجتماعی بپردازیم که امری مهم است؛ یعنی باید جامعه را به قدری با نشاط، زیبا و سالم کنیم که هیچ فردی به سمت جرائم و آسیب ها نرود و بدون شک سمن ها می توانند در این امر نقش مهمی راایفا کند

وی با اعلام اینکه دولت باید برای سمن ها چتر حمایتی ایجاد کند، ادامه داد: استفاده از ظرفیت های سمن ها در پیشگیری از اعتیاد و شاد کردن جامعه  امری ضروری است.

کد مطلب 3839286

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