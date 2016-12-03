نماز کانون وحدت اسلامی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی پیش از ظهر امروز در دومین اجلاس استانی نماز که با حضور قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در سالن اجتماعات آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: نماز به عنوان پایگاهی مستحکم در برابر دشمنان داخلی و خارجی است و وحدت اسلامی را در جامعه به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در میعادگاه های نماز جمعه افزود: وقتی مردم برای اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه در یک محل تجمع می کنند، تصویری زیبا از وحدت دینی و سیاسی خلق می شود.

وی ادامه داد: دشمنان همیشه از این وحدت در هراسند و برای رسیدن به اهداف خود آن را نشانه رفته اند

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اقامه نماز جوانان را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه می کند و به آنان بصیرتی می دهد که راه صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند.

وی افزود: باید آسیب ها و چالش های اقامه نماز شناسایی شود و جوانان را با برکات و دستاوردهای نماز آشنا کنیم تا زمینه برای نهادینه شدن این فریضه الهی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه نماز وسیله هدایت و حلقه اتصال انسان با خداوند است، تصریح کرد: به راستی که صف های نماز پایگاهی محکم در برابر دشمنان اسلام هستند.