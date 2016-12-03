به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب که در اندونزی به سر می‌برد با یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله اراکی پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران طی سخنانی گفت: در این ملاقات ما پیشنهاد تشکیل دفتر تقریب مذاهب اسلامی و دانشگاه مذاهب اسلامی را به معاون رئیس جمهور اندونزی اعلام نمودیم.

وی افزود: در زمینه آموزشی این دانشگاه می‌تواند پاسخگوی تمامی مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ... جهان اسلام باشد و ما معتقدیم اگر این ۲ پیشنهاد اجرا شود مطمئنا شاهد تأثیرات مثبت آن در دنیای اسلام خواهیم بود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به اینکه در این دیدار همچنین در خصوص مسائل دنیا اسلام نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم، اظهار داشت: بر این باوریم که همکاری میان کشورهای بزرگ اسلامی مانند ایران و اندونزی می تواند راهگشای بسیاری از مسائل جهان اسلام باشد.

آیت الله اراکی ضمن منحصربفرد دانستن ظرفیت‌های اقتصادی و علمی اندونزی و ایران، خاطر نشان کرد: ما آماده هستیم تا ضمن توسعه همکاری‌های اقتصادی خود با اندونزی، در زمینه علوم و فناوری‌های پیشرفته نیز با این کشور همکاری نماییم و به یقین این همکاری علاوه بر تامین منافع دو کشور همچنین منافع دنیای اسلام را نیز به‌همراه خواهد داشت.

دوی فورچونا انور، دستیار ارشد معاون رئیس جمهور اندونزی نیز پس از این دیدار به نیابت از معاون رئیس جمهور اندونزی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آیت الله اراکی در دیدار با معاون رئیس جمهور اندونزی از مسائلی که بسیاری از کشورهای اسلامی با آن مواجه هستند ابراز نگرانی نمود و اعلام داشت که ریشه بسیاری از این مسائل سوء برداشت‌ها از مذاهب مختلف اسلامی است، در همین راستا وی از جمهوری اندونزی بعنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان دنیا درخواست نمود تا در راستای حل این مسائل نقش رهبری خود را ایفا نماید.

وی افزود: آیت الله اراکی همچنین در خصوص وضعیت مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی من‌جمله میانمار ابراز نگرانی نمود و به مسائل دنیا اسلامی بویژه مسئله فلسطین که تا به امروز پابرجا می‌باشد اشاره نمود.

دستیار ارشد معاون رئیس جمهور اندونزی گفت: یوسف کالا نیز در این دیدار ضمن ابراز نگرانی خود نسبت به وضعیت کشورهای اسلامی خواهان همکاری میان کشورهای اسلامی جهت حل بحران دنیای اسلام شد

وی افزود: در این دیدار همچنین معاون رئیس جمهور اندونزی از افزایش گفتگو میان مذاهب اسلامی بویژه میان پیروان مذهب شیعه و سنی با هدف کاهش سوء برداشت‌ها استقبال نمود و همچنین خواهان توسعه گفتگو میان ادیان در راستای از میان بردن خصومت‌ها گردید.

دستیار ارشد معاون رئیس جمهور اندونزی گفت:‌در بخش دیگری از این ملاقات رئیس‌جمهور اندونزی وضعیت امنیتی در این کشور را سازنده برشمرد و اعلام داشت : اندونزی با تسامح و تساهل در پی افزایش درک متقابل در میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی می‌باشد.