مکالمه تلفن ثابت به موبایل برمبنای نیم دقیقه محاسبه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۶ خود مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷، در مورد مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت را که مربوط به خردادماه سال جاری می شود، اصلاح کرد.

براساس این مصوبه، محاسبه کارکرد مشترکان برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.

همچنین محاسبه کارکرد مشترکان برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می شود.

براساس مصوبه قبلی، محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب می‌شد که با اصلاحیه اخیر عبارت «برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب می‌شد» حذف شده است.

در همین حال محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شد که هم اکنون نیز این مصوبه به شکل « براساس زمان‌های نیم دقیقه‌ای» اصلاح شده است.