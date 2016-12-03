سیاست دولت یازدهم بازگرداندن سهم تولید نفت به قبل از تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سبحانی فرد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش سهم فروش و تولید نفت ایران در دوران تحریم، اظهار کرد: یکی از دلایلی که برخی کشورهای همسایه با بالارفتن تولید اقدام به برداشت نفت از میدان‌های مشترک نفتی کردند، همین مساله کاهش تولید نفت در ایران بود.

وی با اشاره به قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اوپک و همچنین موافقت برخی کشورها در افزایش سهم تولید نفت توسط ایران، افزود: در همین راستا یکی از مهمترین سیاست‌های دولت یازدهم، بازگرداندن سهم تولید نفت ایران به دوران قبل از تحریم‌ها بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به افزایش سطح تعاملات ایران و روسیه اشاره و تصریح کرد: این تعالاتی که اخیرا بین این دو کشور ایجاد شده است، تاثیر بسیار زیادی را در تصویب طرح افزایش تولید نفت ایران در اوپک داشته است.

وی با تاکید به اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی در تولید نفت و اثرگذاری آن در سایر کشورها دارد، گفت: اگر ایران میزان تولید نفت خود را افزایش ندهد، سایر کشورها از این فرصت برای افزایش تولید و کسب سهمیه بیشتر بهره‌برداری می‌کنند.

سبحانی نیا در رابطه با اظهارات برخی منتقدین به افزایش تولید نفت ایران عنوان کرد: قیمت نفت متاثر از تصمیمات کشورهای عضو اوپک است و این موضوع ارتباطی با افزایش یا کاهش تولید نفت در یک کشور ندارد.

وی با اشاره به اینکه طرح این مسائل از سوی برخی افراد توجیه پذیر نیست و ایران باید به سقف مورد نظر در تولید نفت دست یابد، ابراز کرد: یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، افزایش سطح برداشت نفت از میادین مشترک نفتی است که در این راستا، وزارت نفت قراردادهایی را در زمینه اکتشاف و استخراج نفت با برخی کشورها امضا کرده است.