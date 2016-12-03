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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

آخرین مهلت دریافت مجوز ارائه خدمات ارتباطی ثابت اعلام شد

آخرین مهلت دریافت مجوز ارائه خدمات ارتباطی ثابت اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آخرین مهلت متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco ) را ابتدای دی ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) تا ابتدای دی ماه ۹۵ می‌توانند برای استفاده از تخفیف حق الامتیاز پروانه، اقدام کنند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه VoIP، ISP، ISDP، PAP و PSTN که متقاضی دریافت پروانه Servco باشند، می‌توانند به ازای میزان پورت دایری، شماره دایری، پهنای باند و ترافیک امتیاز دریافت کرده و به ازای هریک امتیاز از یک درصد کاهش حق امتیاز استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در زمان ابلاغ مصوبه ۲۱۱ در اسفند سال ۹۳، متقاضیان تا ۹ ماه فرصت داشتند مدارک خود را برای دریافت این تخفیف به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۶ اظهار کرد: در این مصوبه به متقاضیان دریافت پروانه Servco فرصت دیگری برای استفاده از تخفیف حق امتیاز اختصاص داده شده و متقاضیان باید تا ابتدای دی ماه ۹۵، مدارک رسمی خود را برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری ارائه کنند.

وی تصریح کرد: درخواستهایی که پس از تاریخ تعیین شده در مصوبه به رگولاتوری ارائه شود مشمول کاهش حق امتیاز نخواهد شد.

کد مطلب 3839337

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