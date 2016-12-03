۳۰۰قاچاقچی عمده در استان سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل حداد ظهر شنبه در نشست کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سمنان به میزبانی سالن جلسات غدیر، ضمن اشاره به افزایش چشم گیر کشف کالای قاچاق در استان، ابراز داشت: تا کنون ۴۰۸پرونده قاچاق کالا در استان تشکیل و طی آنها بیش از ۳۰۰قاچاقچی عمده دستگیر شده اند که این امر نشان از عزم مجموعه فرماندهی ناجای سمنان در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: یکی از اولویت های نیروی انتظامی استان سمنان این است که قاچاقچیان این استان را مامنی برای فعالیت های خود ندانند و جای جای دیار قومس برای این افراد ناامن باشد که خوشبختانه طی سال های اخیر توانسته ایم اقدامات خوبی را نیز در این زمینه صورت دهیم.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان ارزش کالاهای مکشوفه را ۵۸میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۲میلیارد ریال بود که به همت ماموران نیروی انتظامی و هوشیاری مردم این میزان چشم گیر افزایش کشفیات رقم خورده است.

حداد با بیان اینکه بیشترین کالاهی مکشوفه در ناجای استان سمنان، مربوط به قاچاق سوخت بوده است، ابراز داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری ۳۲۱هزار لیتر سوخت قاچاق با بهره گیری از ۲۷۰طرح و گشت نیروی انتظامی از محل های توزیع، شرکت های نفتی و تولیدی، واحدهای صنفی و ... و همچنین ۶۵۰مرحله ایست و بازرسی بین راهی در تمام محورهای استان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با وجود هوشیاری ماموران نیروی انتظامی درباره قاچاق کالا و ارز باید گفت مبارزه با این پدیده صرفا با حضور نیروی انتظامی نمی تواند صورت گیرد لذا همراهی و همکاری همه نهادها در کنار آموزش و فرهنگ سازی بین خانوار هم استانی می تواند در کاهش قاچاق کالا و ارز موثر باشد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان همچنین گفت: قاچاق و عرضه خارج از محدوده در صورتی رخ می دهد که تقاضا وجود داشته باشد لذا برای کاهش این تقاضا می بایست اطلاع رسانی و آگاهی مردم از مضرات کالاهی قاچاق در دستور کار قرار گیرد.