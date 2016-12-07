آمریکا به اهدافش رسید/لزوم بازگشت فعالیت های هسته ای به پیشابرجام

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمدید ۱۰ ساله تحریم ها علیه ایران بدون تردید نقض برجام است، گفت: با توجه به اینکه بنا به نظر وزیر امور خارجه کشورمان و اعضای تیم مذاکره کننده و تاکیدات رهبری، تمدید تحریم های داماتو نقض برجام تلقی می شود به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی ایران در درجه اول با صدور بیانیه ای نقض برجام را به مجامع بین المللی و اعضای ۱+۵ رسما اعلام کند که این پیمان شکنی توسط آمریکا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این امر خلاف ماده ۲۶ برجام است افزود: این نقض موجب می شود که ایران از این به بعد پایبند به تعهداتی که داده بود، نباشد.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور راهکارهایی که برای این نقض درنظر گرفته شده است باید به سمت عملیاتی شدن رفته و مفادی که در این باره به تصویب رسیده را اجرایی کنند تا اقدام متقابل نشان دهد که چون طرف مقابل نقض پیمان کرده، در پاسخ به این اقدام ایران مطابق توافق قانونی عمل کرده است.

ترقی آغاز دوباره غنی سازی در سایت فردو و نطنز برای تولید سوخت ۲۰ درصد، راه اندازی مرکز تحقیقات در فردو و بازگشت مهندسان هسته ای به کشور را مواردی از پاسخ احتمالی ایران به بدعهدی آمریکا در نقض برجام دانست و تصریح کرد: این اقدامات باید به سرعت آغاز شود تا بتوانیم در مدت زمان کوتاهی فعالیت های هسته ای خود را به قبل از برجام برگردانیم.

وی با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی کشور و تیم مذاکره کننده با ۱+۵ باید پیش از این بدعهدی آمریکا را پیش بینی می کرد گفت: با وجود آنکه علائم روشن بود که آمریکا بدعهدی خواهد کرد و برسر وعده خود باقی نخواهد ماند باید دولت این مسائل را پیش بینی کرده و از خوش بینی دست برمی داشت.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: خوش بینی دولت بیش از حد است و هنوز باور نکرده که آمریکا در صدد اجرای برجام نبوده بلکه به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و به عقب انداختن پیشرفت هسته ای دانشمندان کشورمان بوده که به نظر به این هدف خود دست یافته است.

این عضو حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید دست از خوش بینی بی حد برداشته و در جهت اجرای سیاست های مقام معظم رهبری به ویژه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی برای رشد و پیشرفت کشور حرکت کند.