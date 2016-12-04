عوارض خواب آلودگی های روزانه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد قدیری وصفی در آستانه برگزاری پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، افزود: محور های کنگره در دو بخش کلی شامل علوم اعصاب پایه و علوم اعصاب بالینی برگزار می گردد.

وی با اعلام اینکه در کنگره امسال هر روز از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۸ برنامه های متعددی در ۷ سالن برگزار می گردد، گفت: ۷۰۰ مقاله در سایت کنگره ثبت شده و در مجموع حدود ۶۰۰ مقاله پذیرفته شد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: طبق سنت هر سال کنگره از تعداد زیادی از اساتید و صاحبنظران حوزه علوم اعصاب دعوت بعمل آمده و انتظار می رود با حضور این بزرگواران کنگره پرباری داشته باشیم.

قدیری با عنوان این مطلب که در محور علوم اعصاب پایه بحث های مهمی خواهیم داشت که آخرین یافته ها در سطح سلولی، ملکولی، الکتروفیزیولوژی و ژن ها مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، افزود: از محورهای بخش بالینی کنگره می توان به اختلالات رشد در کودکان، سلامت سالمندان، بیماری های مغزی و نخاعی، بیماری های روانپزشکی و اختلالات خواب یاد کرد.

وی گفت: در سمپوزیوم اختلالات خواب بحثی در مورد خواب آلودگی های روزانه خواهیم داشت که بحث بسیار مهمی است و در این حوزه به نتایج و عوارض ناشی از خواب آلودگی های روزانه پرداخته می شود.

قدیری افزود: در سمپوزیوم دیگری به ابهام در اثر بخشی ابزارهای تحریک کننده مغز از جمله TDCS مناظره ای خواهیم داشت که می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف علوم اعصاب جذاب باشد.

به گفته دبیر علمی بخش بالینی پنجمین کنگره علوم اعصاب ایران، مناظره های کنگره امسال برای اولین بار تجربه می شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگر کنگره آخرین دستاوردهای مرتبط با تشنج و اختلالات فعالیت های الکتریکی مغز، صاحب نظران به بحث های جدی خواهند پرداخت و با توجه به اینکه راه اندازی آزمایشگاه نقشه برداری مغز در سال جاری که یکی از رویدادهای مهم پزشکی در حوزه علوم اعصاب است، در این کنگره مقالات متعددی در این خصوص ارائه خواهد شد.

قدیری تاکید کرد: طبق سنت سال های گذشته بخش دیگر این کنگره به یافته های مرتبط با دانش اعتیاد پرداخته و در حوزه های مربوط به مصرف مواد، انگیزه، علل مصرف و درمان؛ دانشجویان و صاحب نظران مقالات خود را ارائه خواهند داد.

وی افزود: دو بخش مهم و استرتژیک کنگره یکی بخش دانش آموزی و دیگری دانشجویی است که هدف علاقمند کردن این دو گروه هدف است تا دانش آموزان و دانشجویانی که استعداد و علاقه به علوم اعصاب دارند بتوانند با این حوزه ارتباط برقرار کنند و خظ و مشی علمی آینده خود را ترسیم نمایند.

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ایران، از ۱۷ تا ۱۹ آذر ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.