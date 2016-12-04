به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره، گزارش‌ها و مقالاتی تازه درباره ۱۰ منطقه تماشایی بیایانی ایران، دیااُکو نخستین شاه مادی، پل طبیعت تهران، روش‌های تدفین در ایران باستان، دوچرخه‌سواری در جنگل سنگده پاییزی، امامزاده عبدالله شهرری، مدرسه علمیه تاریخی سیدقلیچ ایشان در منطقه ترکمن‌نشین استان گلستان، تاثیر ایران در فرهنگ و هنر هند و دیگر مطالب ایران‌شناسانه همراه با پیشنهادهای جذاب و کاربردی سفر برای آذر ماه منتشر شده است.

بیابانم آرزوست

پرونده اصلی این شماره از مجله «سرزمین‌من» که عکس جلد مجله را هم به خود اختصاص داده، مربوط به بخش «سفر» است. در گزارش «بیابانم آرزوست» راهنمایی خواهید خواند، اگر علاقه‌مند به گشت و گذار در کویرهای ایران هستید، به کدام مناطق سفر کنید. ۱۰ پیشنهاد «سرزمین‌من» برای چنین سفری، روستاهای خور و عروسان، کویرهای ریگان و خارا، نمکزار سیرجان، کلوت‌های شهداد و روستای ده‌مسلم، کویر زمان‌آباد و کمپ کویری متین‌آباد هستند.

قاضی، شاه می‌شود

در بخش نسبتا تازه «روایت‌های تاریخ» که مجموعه روایت‌های تاریخی درباره کسب قدرت در تاریخ ایران در آن روایت می‌شود، «قاضی، شاه می‌شود» را خواهید خواند. در این شماره درباره «دیااُکو» نخستین امپراتور ماد، می‌خوانید که پیش از پادشاهی قاضی بود.

پیروزی طبیعت

در بخش «تهران‌گردی» این شماره هم گزارشی با عنوان «پیروزی طبیعت» منتشر شده که در آن نویسنده به سراغ پل طبیعت در پایتخت رفته و روند ساخت تا وضعیت امروزی‌اش را در تپه‌های عباس‌آباد پی گرفته است.

در بخش «باستان‌شناسی» این شماره هم یک مطلب خواندنی درباره شیوه‌های تدفین در ایران باستان خواهید خواند، در گزارشی با عنوان «مردن به سبک زندگی».

در بخش «ماجراجویی» این شماره از «سرزمین‌من»، یک گزارش با عنوان «جنگل خوش‌رکاب» آماده شده که شرح یک سفر ماجراجویانه دوچرخه‌سواران در دل جنگل‌های پاییزی فریم و سنگده است.

امپراتوری عشق

در بخش «ایران فرهنگی» این شماره از مجله «سرزمین‌من»، دو مطلب تهیه شده است. «امپراتوری عشق» و «باغ ایرانی در باغ هند» در آنها بر اساس آثار معماری و همین‌طور اشیای به جامانده، گوشه‌ای از تاثیر هنر و فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند بررسی شده است.

در بخش «مردم ایران» این شماره از مجله، مطلب «از بخارا تا گلستان» گزارشگران «سرزمین‌من» یک گزارش اختصاصی از زندگی و درس طلاب حنفی‌مذهب ترکمن در مدرسه علمیه تاریخی سیدقلیچ ایشان، همراه با عکس‌های تماشایی تهیه کرده‌اند.

«بقعه ری» عنوان مطلب این شماره از مجله در بخش «زیارت» است. گزارشگر «سرزمین‌من» در این شماره به زیارت امامزاده عبدالله(ع) در شهرری رفته است و در بقعه و گورستان تاریخی‌اش گشت و گذار کرده است.

چند شماره‌ای است که در ماهنامه «سرزمین‌من» بخش جدیدی با عنوان «دانستنی‌های ایران» منتشر می‌شود که در آن مطالبی کوتاه و خواندنی از ایران‌شناسی به خوانندگان ارائه می‌دهد. در بخش‌ «تقویم تاریخ» این مجموعه، به روز ملی پرنده‌نگری، سالروز عملیات مروارید و روز نیروی دریایی، تصادف درویش‌خان و تصادف تاریخی‌اش، اشغال تبریز به دست روس‌ها و شب یلدا در آذرماه پرداخته شده است.

در بخش «عجایب ایران‌زمین» دو مطلب درباره راز ابزار دوسر در نقش برجسته بار عام تخت جمشید و ماجرای اسارت سعدی در جنگ‌های صلیبی منتشر شده و در بخش «تهران‌شناسی» دو مطلب منتشر شده است؛ یکی درباره نخستین روشنایی‌های گازی و برقی در تهران و دیگری خانه پدری جلال آل‌احمد در نزدیکی بازار پاچنار. در بخش «دیروز، امروز» هم به مجموعه تاریخی فرح‌آباد ساری پرداخته است که شاه‌عباس اول آن را براساس الگوی نقش جهان اصفهان ساخت. «سرزمین‌من» در بخش «چهره‌های ماندگار» سراغ «حبیب‌الله فضائلی» از بزرگان هنر خوشنویسی در تاریخ معاصر ایران پرداخته، در بخش «میراث زمین» هم به کوه افسانه‌ای عقاب در استان یزد و مار چلیپر که برای دفاع از خود تظاهر به مردن می‌کند، معرفی کرده است. در بخش «ایران و جهان» هم به نماد درخت زندگی میان ایران و تمدن‌های باستانی جهان پرداخته شده است.

راهنمای سفرهای آذرماه

در بخش «راهنمای سفر» این شماره از مجله، ۱۰ پیشنهاد متناسب با آغاز آذر ماه در ایران ارائه شده‌ است. در بخش «طبیعت» این شماره سه مطلب راهنمای سفر تهیه شده است؛ «خزان جنگل هیرکانی» راهنمایی برای گشت و گذار در جنگل پاییزی کردکوی استان گلستان و «شبی پراز شهاب» هم راهنمایی برای رصد شهابی کویری در کنار قلعه کرشاهی استان اصفهان، در بخش ماجراجویی در زیرمجموعه این بخش هم «سواران تپه سرخ» راهنمایی است دوچرخه‌سواری در منطقه سرکویر سمنان.

در بخش «روستاگردی» هم «خلوت آخر پاییز» مسافران را برای گشت و گذار در روستای شموشک گرگان راهنمایی می‌کند. «صفا در مهمانخانه مصفا» که آنها را برای «اقامت» راهی مجموعه تاریخی بنی طبا در استان اصفهان می‌کند. در بخش «خرید» «بازاری در کنار خلیج‌فارس» علاقه‌مندان را برای خرید در بندر گناوه در استان بوشهر راهنمایی می‌کند.

همچنین در این شماره، در بخش تاریخ‌گردی یک مطلب در زیرمجموعه موزه‌گردی با عنوان «یادگار خیرخواهان» تهیه شده که راهنمایی است برای بازدید از موزه موزه وقف کشور در بیرجند. «نذری معطر» راهنمای تهیه متنجه کرمانی‌ها و مطلب «مویه در عزای امام رضا(ع)» راهنمایی است برای حضور در مراسم سوگواری زنان نوعان برای شهادت امام هشتم در همسایگی

تاکنون ۸۵ شماره از ماهنامه ایران‌شناسی و ایران‌گردی «سرزمین‌من» منتشر شده است. این نشریه در ۱۳۲ صفحه، به سردبیری رضا مختاری و با قیمت هفت هزار تومان به صورت تمام رنگی و گلاسه منتشر می‌شود.