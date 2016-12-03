به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف شیخ الملوکی اظهار داشت: این مقدار بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۸۲ میلیمتر بارش ۸۸ درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت سالانه با ۱۰۱ میلیمتر نیز ۵۳ درصد کاهش دارد.

وی با بیان اینکه استان در سال زراعی جاری (مهر ماه) تاکنون از نظر هواشناسی بدلیل کمی بارش ها در شرایط خشکسالی قرار دارد، تاکید کرد : البته این آمار با افزایش یا کاهش بارندگی ها در ادامه سال زراعی تغییر می کند.

شیخ الملوکی ادامه داد: در بارش های روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در شهرستان های آبدانان ۱۱۴، دره شهر ۸۸، بدره ۵۹، ایوان ۵۳، لومار ۵۲، سرابله ۳۴، ارکواز ۲۵ و ایلام ۱۳ میلیمتر بارش باران ثبت شد و شهرستان مهران نیز هیچ بارشی نداشته است.

به گفته وی، شهرستان مهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و میانگین بنلد مدت سالانه ۱۰۰ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی تاکید کرد: میزان بارندگی های امسال این استان نسبت به سال گذشته و در مقایسه با میانگین بلند مدت در همه نقاط استان منفی است و ما شاهد کاهش شدید بارش ها در شهرستان های مختلف هستیم.

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بارش های اواخر هفته گذشته همراه با وزش باد، رگبار، رعد و برق و در برخی نقاط تگرگ بود که همین شدت بارندگی موجب آبگرفتگی معابر، قطعی برق و بروز خسارت هایی به تاسیسات عمران شهری و روستایی شد.