به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار مسئول و اعضای ستاد مرکزی مؤسسات و مراکز مهدوی و نیز ستاد بزرگداشت روز نهم ربیع الأول که در بیت این استاد برجسته حوزه برگزار شد، اظهار داشت: آنچه که در این شرایط و اوضاع، مورد نیاز و حاجت فراوان جامعه اسلامی بلکه جامعه بشریت است، اشاعه و نشر فرهنگ و تعالیم مهدویت است. هر چه جامعه اسلامی ما با این فرهنگ بیشتر آشنا شود، گرفتاری‌ها، و مشکلات بیشتر برطرف می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تربیت کارشناسان متخصص در حوزه مهدویت، گفت: باید حوزه‌های علمیه راجع به هر یک از اهل بیت (علیهم‌السلام) متخصصانی تربیت کند که بتوانند در آن زمینه، پاسخگوی همه نیازها باشند. شما ببینید اگر کسی امام سجاد (علیه‌السلام) و صحیفه اولی تا رابعه ایشان را بشناسد، همه چیز دارد، یا ائمه دیگر (علیهم‌السلام) و مخصوصاً در این عصر که امام حیّ ما حضرت حجة بن الحسن العسکری (ارواح العالمین له الفداء) هستند باید برای معرّفی آن حضرت و معارف نورانی مهدوی بیشتر تلاش نماییم.

استاد سطوح عالی حوزه در بخش دیگری ااز سخنان خود، با قرائت برخی اشعار درباره امام زمان (علیه‌السلام) افزود: از آغاز عصر غیبت تاکنون، همه بزرگان، نویسندگان، خطبا، و شعرا، در اشتیاق و اظهار ارادت به آن حضرت، سعی و اهتمام نموده‌اند. اشعار درباره آن حضرت، انسان را زنده می‌کند و به جامعه نشاط می‌دهد.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه در تمام کارها و توفیقاتی که شیعیان دارند، عنایات وجود مبارک آن حضرت مشاهده می‌شود، گفت: در همه اقدامات و توفیقاتی که نصیب انسان می‌شود، به وضوح، عنایات ویژه آن حضرت دیده می‌َشود. وجود مبارک ایشان، به همه عنایت دارند و توجه می‌فرمایند، لذا توصیه به نوشتن عریضه خدمت آن حضرت شده است.

نهم ربیع الأول از ایام الله است

آیت الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، بیان داشت: این روز از ایام الله و روز بسیار بزرگی است. برنامه این روز، باید با عظمت بسیار و شکوه فراوان انجام شود تا مردم با این روز مقدّس، و امر مبارک آشنا شوند. ملت شریف ایران و تمام شیعیان جهان افتخار دارند که چنین روز بزرگی را جشن گرفته، و آن را عزیز و گرامی می‌دارند.

وی در پایان این دیدار، ضمن مسألت توفیق بیشتر برای حاضران در جلسه از خداوند متعال، گفت: هر اقدامی که در جهت معرفی اهل بیت (علیهم‌السلام) و آثار و معارف آن بزرگواران انجام می‌دهید، اول شخصی که خوشحال می‌شوند، وجود مبارک آن حضرت می‌باشند. پس قدر خودتان را بدانید، و با تمام توان، در تبلیغ و ترویج معارف نورانی مهدویت تلاش نمایید.

در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام محسن قرائتی، گزارشی از فعالیت‌های مراکز مهدوی و برنامه‌های بزرگداشت روز نهم ربیع الأول آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) ارائه داد.