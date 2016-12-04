آستان قدس رضوی عهده دار احیای فرهنگ وقف است

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به منشور هفت گانه مقام معظم رهبری به تولیت آستان قدس رضوی، اظهار کرد: در این منشور توجه ویژه‌ای به محرومان و نیازمندان شده و همچنین به گسترش فعالیت‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت‌های آستان قدس رضوی اشاره شده است که این مهم اهمیت جایگاه محرومان را تاکید می‌کند.

وی چهار اولویت در حوزه کتاب و نشر را ساخت کتابخانه، کتاب خوانی، توزیع مناسب کتاب و نشر کتاب دانست و افزود: در این خصوص آستان قدس رضوی در رابطه با موقوفات بسیار نیک عمل کرده و در زمینه کتاب و نشر آثاری را ارائه داده است که در این زمینه می‌توان به انتشار سالانه ۹۰۰ جلد کتاب در پنج میلیون نسخه اشاره کرد.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه آستان قدس رضوی می‌تواند عهده دار احیای فرهنگ وقف باشد، تصریح کرد: آستان قدس رضوی سابقه ۹۰ ساله در حوزه انتشارات دارد و بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب با شمارگان ۵۰ هزار نسخه تولید کرده است که از این تعداد تنها ۲۷ کتاب مربوط به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی در رابطه با فضای کتابخانه آستان قدس رضوی و آثار موجود در این کتابخانه، گفت: فضای کتابخانه آستان قدس رضوی حدود ۹۰ هزار مترمربع است، همچنین ۱۶۰ هزار نسخه خطی و چاپ سنگی، چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه کتاب چاپی از جمله دستاوردهای آن محسوب می‌شود.

گنابادی نژاد با اشاره به اینکه اعضای کتابخانه‌های آستان قدس رضوی ۶۰۰ هزار نفر هستند، عنوان کرد: تعداد مراجعه کنندگان به کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، هر ساله شش میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است.