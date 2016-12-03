به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام احمد نیکنام ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران،گفت:سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی امور موقوفات اقدامات متعددی را در طول سال انجام می دهد و دارای چهار معاونت است.

وی اظهار کرد: حفظ، بهره‌وری و ترویج فرهنگ وقف، فعالیت‌های فرهنگی، معاونت توسعه و پشتیبانی، حوزه ثبتی و بهره‌وری موقوفات از جمله حوزه‌های فعالیت است و هر یک از این حوزه‌ها فعالیت‌های متعددی دارند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در حوزه معاونت پشتیبانی فعالیت‌های مختلفی برای بهره‌وری بیشتر انجام شده و در این زمینه لیست جامعی از موقوفات در سامانه مربوط گردآوری شده و در حال حاضر ۹۸ درصد از ساختمان‌های اوقاف استیجاری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان یاد آورشد: در اوقاف ۳۳ شناسه فرهنگی وجود دارد.

نیکنام به فعالیت‌های معاونت فرهنگی اشاره کرد و افزود: اجرای طرح آرامش بهاری هر سال در ۴۷ بقعه اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ترویج و توسعه فرهنگ وقف دسته‌جمعی از اولویت‌های اوقاف است و بر تحقق این امر مهم تاکید جدی دارد.

نیکنام افزود: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.