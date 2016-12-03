۲۴زمین لرزه طی دو روز در کرمان روی داد/آماده باش دستگاههای امدادی

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- اسما محمودی: کرمان به گفته مدیرکل زمین شناسی این استان دارای بیش از ۱۸ گسل فعال است که هر یک از این گسل ها به چندین گسله مختلف منشعب می شود و نکته جالب توجه اینکه طی سال های اخیر بسیاری از زمین لرزه های مخرب به دلیل فعالیت گسله هایی بروز کرده است که بیش از ۹۸ درصد مناطق جمعیتی استان کرمان را در برگرفته اند.

طی قرن گذشته یک سوم تلفات جانی زمین لرزه های کشور در استان کرمان روی داده است و بسیاری از مردم استان خاطرات تلخی از زمین لرزه هایی دارد که موجب بروز خسارت های متعدد مالی و جانی شده است.

به دلیل وجود گلس های فعال در استان کرمان این استان طی سال چندین بار زمین لرزه های مخرب را تجربه می کند.

حدود یک ماه قبل بود که بیش از ۵۰ زمین لرزه با شدت های مختلف شهر زرند در استان کرمان را در مدت کوتاه تکان داد و به نیمی از خانه های شهر زرند خسارت وارد کرد و موجب ترک خوردگی گسترده خانه های شهر شد.

شمال، مرکز، شرق و جنوب استان کرمان طی ماه های اخیر بارها شاهد بروز زمین لرزه های متعدد بوده است

وضعیت به جایی رسید که هلال احمر اقدام به توزیع چادر و احداث اردوگاه ها برای اسکان شبانه مردم کرد.

هنوز یک ماه از زمین لرزه های متعدد زرند نگذشته است که پنجشنبه هفته گذشته زمین لرزه ای ۵ ریشتری بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان را به شدت لرزاند.

عمق کم این زمین لرزه و شدت تکان های آن موجب شد مردم کرمان نیز به خوبی این زمین لرزه را احساس کنند و برای دقایقی راهی خیابان ها شوند.

زمین لرزه شهداد نیز هر چند خسارت جانی در برنداشت اما خسارات ترک خوردگی به منازل مردم قابل توجه بود.

پس لرزه های زمین لرزه شهداد نیز دست از سر مردم برنداشت و بیش از ۲۰ زمین لرزه در این منطقه روی داد که برخی از آنها در شهر شهداد احساس شدند.

پس از زمین لرزه های زرند در شمال کرمان و شهداد در حاشیه کویر این بار نوبت زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در شرق کرمان و در شهرستان ریگان بود که مردم را بیشتر به فکر بروز زمین لرزه در کرمان فرو ببرد.

شهرستان ریگان در شرق کرمان سابقه بروز چندین زمین لرزه بالای ۶ ریشتر طی دهه اخیر دارد و امروز هم بار دیگر این منطقه به لرزه درآمد.

مسئولان کرمان می گویند بازسازی هایی که طی سال های اخیر در استان کرمان انجام شده است تنها دلیل عدم خسارت جانی به مردم کرمان در این زمین لرزه ها بوده است.

ریگان سابقه بروز زمین لرزه ۶ ریشتری دارد

در همین خصوص فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: از مردم ریگان می خواهیم با توجه به سابقه زلزله خیزی شهرستان مقاوم سازی به خصوص در روستاها را در دستور کار قرار دهند.

امین باقری افزود: در زمین لرزه امروز بررسی های لازم انجام شده است و خوشبختانه مشکلی نداشتیم اما مردم باید همیشه در مقابل زمین لرزه هوشیار باشند.

وی به خصوص از روستاییان ریگان خواست با توجه به پراکندگی و محرومیت روستاها اقدامات لازم در راستای مقاوم سازی روستاها را انجام دهند.

بازسازی در سال ۶۰ جلوی خسارت های زمین لرزه ۵ ریشتری هفته گذشته را گرفت

فرماندار کرمان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به پس لرزه های زمین لرزه پنج ریشتری در شهداد گفت: آمادگی لازم برای مقابله با سوانح ناشی از بروز زمین لرزه در کرمان وجود دارد و با توجه به فعال بودن گسل ها در استان کرمان تدابیر لازم در کرمان اندیشیده شده است.

محمد علی توحیدی گفت: در سال ۶۰ زمین لرزه ای در شهداد روی داد که خسارت های مالی و جانی زیادی به همراه داشت که پس از آن بازسازی در منطقه صورت گرفت و همان بازسازی ها موجب شد در زمین لرزه شدید پنج ریشتری روز پنجشنبه خسارت جانی نداشته باشیم.

وی در خصوص میزان خسارت ها نیز گفت: زمین لرزه با توجه به مقاوم بودن خانه ها موجب ترک خوردگی خانه ها شده است.

وی از آمادگی کامل هلال احمر و نیروی های امدادی در شهرستان کرمان خبر داد و از مردم خواست با توجه به بروز پس لرزه ها در مناطق مختلف از قرار گرفتن زیر سازه های غیر مقاوم خودداری کنند.

فرماندار زرند نیز که همچنان شهرستان تحت مدیریتش شاهد بروز پس لرزه های متعدد است به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه ها ناشی از فعال شدن یک گسل جدید است.

حبیب الله خنجری افزود: خوشبختانه سیر زمین لرزه های زرند نزولی بوده است و به نظر می رسد خطر کاهش پیدا کرده است اما با توجه به زلزله خیز بودن منطقه باید این حقیقت را در نظر داشت که باید مقاوم سازی را انجام دهیم.

۵۰ درصد خانه های زرند خسارت دیده اند

وی از خسارات جزیی به ۵۰ درصد خانه های زرند طی زمین لرزه اخیر خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته قرار است تسهیلات مقاوم سازی در اختیار مردم قرار گیرد.

محسن صالحی، مدیرکل ستاد بحران استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بروز زمین لرزه در کرمان به دلیل شریط خاص جغرافیایی امری عادی است و به همین دلیل باید مردم نسبت به مقاوم سازی خانه های خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت در استانی زندگی کنیم که زلزله خیز است اما برای پیشگیری از خسارات احتمالی کاری نکنیم در واقع این زمین لرزه ها نباید برای مردم عادی شوند.

وی افزود: رفتار و نحوه زندگی ما باید به گونه ای باشد که در صورت بروز زمین لرزه شاهد بروز خسارات نباشیم مثلا در زمین لرزه زرند ده ها نفر مصدوم شدند اما همه این افراد به دلیل نا آگاهی در زمان بروز زمین لرزه مصدوم شدند و هیچ یک از این موارد بر اثر ریزش آوار نبود.

خوشبختانه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کارهای خوبی در راستای مقاوم سازی شده است و در شهرهای پر جمعیت نیز باید این کار با جدیدت دنبال شود

صالحی چینش اشتباه خانه ها و عدم مقاوم سازی را از دیگر مشکلات موجود در استان دانست و افزود: خوشبختانه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کارهای خوبی در راستای مقاوم سازی شده است و در شهرهای پر جمعیت نیز باید این کار با جدیدت دنبال شود.

وی در خصوص آمادگی دستگاه های امدادی در کرمان گفت: در استانی مثل کرمان همیشه آمادگی بالایی برای مقابله با خسارت های احتمالی زمین لرزه وجود دارد و انبارهای امدادی و مدیریت بحران همیشه در آماده باش هستند.

بروز زمین لرزه های متعدد طی روز های اخیر در مناطق مختلف استان کرمان نشان می دهد که گسل های استان کرمان طی ماه های اخیر بسیار فعال تر از گذشته شده اند و هوشیاری مردم و آمادگی دستگاه های امدادی برای مقابله با زمین لرزه های احتمالی ضروری است.

در روز جاری شهداد، گلباف، راین و ریگان از جمله مناطقی بوده اند که به لرزه در آمده اند.