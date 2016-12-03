به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «کالیوه» به سرپرستی سارا احمدی ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۷ آذرماه در تالار وحدت نغمه های مشرق زمین را اجرا می کنند.

سرپرست این گروه در توضیحاتی پیرامون انتخاب این قطعات گفت: در این کنسرت ۸ اثر مهم و خاطره انگیز از کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، آدربایجان، هندوستان، پاکستان وافغانستان و ۸ اثر از نواحی ایران نیز اجرا می شوند. هدف از اجرای این قطعات ارائه پیام صلح و دوستی است که «کالیوه» برای جهان آرزو می کند. «کالیوه» قاصدک عشق و پیام آور صلح و دوستی است.

این نوازنده دف درباره خوانندگان نیز توضیح داد : در این اجرا ۶ خواننده این قطعات را اجرا می کنند. در بخش موسیقی نواحی ایران قطعات کردی، لری و بختیاری به خوانندگی جمشید عزیزخانی، قطعه آذری توسط کامران اطاعتی و قطعات خراسانی توسط جواد حسن زاده اجرا می شود. تنظیم قطعات در این بخش نیز بر عهده محمدامیر ارجمند بوده است. در بخش ملل ادوارد داوید ابراهمیان قطعه ارمنی، کبیر معصومی قطعه هندی و پاکستانی، قطعات تاجیکی و افغانستانی را عارف جعفری و کامران اطاعتی قطعات آدربایحانی و ترکی استانبولی را اجرا می کنند. تنظیم قطعات در این بخش را هم جهانگیر رها و معین کوهی بر عهده داشته اند.

احمدی درباره نوازندگانی که در این اجرا حضور دارند بیان کرد: نوازندگان این گروه جوان های حرفه ای و تحصیلکرده ای هستند که در آموزشگاه های مختلفی از جمله «کالیوه» به تدریس ساز تخصصی شان مشغول هستند.

گروه موسیقی «کالیوه» پیش از این اجراهای مختلفی درسالن های رودکی، نیاوران، فرهنگسرای اندیشه و اختتامیه جشنواره بین الملل فیلم فجر در تالار وحدت داشته است.

کنسرت گروه «کالیوه» در تاریخ ۲۷ آذرماه، ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار می شود.