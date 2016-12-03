محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۱۳ آذر ماه روز جهانی معلولان، اظهار کرد: به همین منظور با حضور مسئولان ارشد شهرستان از هفت ورزشکار جانباز و معلول شفت تجلیل به عمل می آید.

وی با بیان اینکه شهرستان شفت دارای ۶۲۰ مستمری بگیر معلول است، افزود: بیش از دو هزار نفر نیز در سامانه ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره بهزیستی شفت خاطرنشان کرد: این افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی، ذهنی، نابینا، ناشنوایی، ضایعات نخاعی، اعصاب و روان هستند.

وی با اشاره به حمایت ها و خدمات ارائه شده به معلولان توسط این اداره، تصریح کرد: پرداخت مستمری، ایجاد فرصت های شغلی و تسهیلات خود اشتغالی، کمک های توانبخشی، پرداخت حق پرستاری، هزینه های تحصیلی دانشجوی و دانش آموزی، خدمات فیزیوتراپی و پروتز، مناسب سازی منازل مسکونی و خودرو بخشی از خدماتی است که بهزیستی به معلولان تحت پوشش خود ارائه می کند.

نوروزی یادآورشد: همچنین به مناسبت روز جهانی معلولان به مدت یک روز خدمات فیزیوتراپی به معلولان تحت پوشش به صورت رایگان ارائه شده و همچنین از آسایشگاه معلولان نیز بازدید به عمل می آید.

وی با بیان اینکه طرح «مراقبت از معلولان» نیز در سطح شهرستان اجرا می شود، افزود: در این طرح با استفاده از ۲۰ نیروی متخصص بخش خصوصی به ۸۰ نفر از معلولان،خدمات مراقبتی ارائه می شود.

رئیس اداره بهزیستی شفت همچنین به وجود یک مرکز اعصاب و روان در شهرستان اشاره کرد و گفت: این مرکز ظرفیت خدمات رسانی به ۵۰ نفر را دارد که بهزیستی به ازای هر یک نفر ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به این مرکز واریز می کند.

به گفته این مسئول شهرستان یک مرکز نگهداری از سالمندان با ظرفیت ۴۰ نفر نیز دارد که برای این مرکز نیز به جهت نگهداری از سالمندان به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان ماهیانه واریز می شود.