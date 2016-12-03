تئاتر کردستان تنها به چندمترکفن نیازدارد/دولت به بن بست رسیده است

به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا نعیمی بعد از ظهر امروز شنبه در اختتامیه بیست وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد از اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف این جشنواره انتقاد کرد وگفت: متاسفانه خبری از تبلیغات گسترده و دعوت از مردم برای شرکت در این رویداد فرهنگی هنری و حتی برگزاری محافلی با حضور پیشکسوتان حوزه تئاتر به منظور بحث و گفت‌وگو و ارائه تجربیات به نوجوانان وجوانان در این دوره از جشنواره نبود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در نهایت غربت و دلتنگی به کار خود پایان داد، عنوان کرد: در تمامی بیانیه های جشنواره های هنری نگاه داوران به هنرمندان و بیان نکاتی به این افراد است ولی ما دراین جشنواره طرف سخنانمان مسئولان است.

وی بیان کرد: با برگزاری این دوره از جشنواره ما به این نتیجه رسیدیم که تئاتر کردستان دیگر تنها به چند متر کفن نیاز دارد وبه راستی باید اجرای چنین رویدادی را هم به خودمان وهم مسئولان تسلیت بگوییم.

رییس هیئت داوران بیست وهفتمین جشنواره تئاتراستانی کردستان ادامه داد: وقتی که تنها سالن اصلی این شهر برای اجرای عمومی به بخش خصوصی واگذار می شود و هنرمندان باید بابت استفاده از آن هزینه ای پرداخت کنند، یعنی دولت تدبیر وامید به بن بست رسیده است.

نعیمی با طرح این سوال که براساس و مبنای کدام مجوز قانونی اموال دولتی اجاره داده می شود، اظهارداشت: این اقدام ظلم بزرگی به اهالی فرهنگ وهنر است، و نظیر این اقدام را در تاریخ کشورمان نداشته ایم و این شایسته جامعه ما نیست.

وی عنوان کرد: قطعا کسی نمی تواند ما را متهم به سیاه نمایی کند چراکه ما در عرصه ها وصحنه ای مختلف بارها برادری خود را ثابت کرده ایم.

وی به ارائه راهکارهایی هم برای رفع مشکلات کنونی پرداخت و گفت: مسئولان مرکز هنرهای نمایشی جلسه ای را با هنرمندان استان کردستان تشکیل دهند تا از وضعیت کنونی آنها آگاه شوند.

عضو هیئت امنای خانه تئاتر ایران اضافه کرد: تالار فروردین سنندج که اجاره داده شده بار دیگر به هنرمندان بازگردانده شود تا آنها بدون پرداخت هزینه ای بتوانند از آن استفاده کنند.

نعیمی افزود: اجرای عمومی نمایش ها در صدر برنامه های ارشاد و انجمن هنرهای نمایشی استان قرارداده و از چهره های نسل اول، دوم و سوم تئاتر استان در طول سال تجلیل و قدردانی شود.

وی اعلام کرد: خانه تئاتر هنرمندان ایران بی شک به این اقدام واگذاری تالارهای مجتمع های دولتی به بخش خصوصی و در اختیار قراردادن آنها به هنرمندان در قبال دریافت پول، واکنش نشان خواهد داد و در این رابطه بیانیه ای هم دوشنبه این هفته صادر خواهد کرد.