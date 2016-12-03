آلن پو در رادیو تهران/ ۵۳ بازیگر از آیت الله دستغیب می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «کتاب شب» که هر شب به بازخوانی داستان ها و رمان های ایرانی و خارجی می پردازد در هفته پیش رو ۱۳ تا ۲۱ آذرماه، کتاب «متزن گرشتاین» نوشته ادگار آلن پو با ترجمه سید حبیب گوهری راد را همراه با مخاطبان بازخوانی می کند.

تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است و مخاطبان می‎توانند هر شب ساعت ۲۳:۳۰ شنونده این برنامه باشند.

محمود احمدی تهیه کننده، بهروز رضوی گوینده و گلستانی نویسنده و محقق و محسن حکیم معانی کارشناس در این برنامه با شنوندگان همراهند.

رادیو نمایش

تا پایان هفته، زندگی آیت الله دستغیب در نمایش «نفس مطمئنه» با هنرمندی ۵۳ بازیگر روی آنتن رادیو نمایش می رود.

«نفس مطمئنه» نوشته محرمعلی دودانگه بر اساس زندگی شهید آیت الله دستغیب (از جوانی تا شهادت) به رشته تحریر درآمده و در این مسیر فراز و فرودهای زندگی خانوادگی این شخصیت طی مبارزات گوناگون به نمایش درآمده است.

این نمایش را ایوب آقاخانی کارگردانی کرده است و تهیه کنندگی آن را محمد مهاجر بر عهده دارد.

«نفس مطمئنه» به صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر به مدت یک هفته ساعت ۱۲:۴۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.