به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ماشین سازی تبریز بود که این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان برانکو همراه بود.

اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از این پیروزی امروز در شرایطی برگزار شد که بازیکنانی که در این بازی فیکس بودند ریکاوری کردند و سایر بازیکنان در یک بازی دوستانه به میدان رفتند.

تمرین فردا یکشنبه سرخپوشان با نظر سرمربی این تیم تعطیل است. دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای رویارویی با پدیده از روز دو شنبه آغاز می‌شود.

این تمرین از ساعت ۱۱ روز دو شنبه در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه در هفته سیزدهم لیگ برتر در مشهد به مصاف تیم پدیده خواهد رفت.