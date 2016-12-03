دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا احمدی عصر شنبه در نخستین جلسه شورای اجرایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گلستان اظهار کرد: عدهای در دهه ۶۰ از انقلاب سیلی خوردهاند و دوست ندارند انقلاب بهجایی برسد.
وی افزود: دشمن تلاش میکند انقلاب اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد و سیلی خوردگان دهه ۶۰ که متأسفانه حیات پیداکردهاند تلاش میکنند انقلاب را پایانیافته نشان دهند.
عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بابیان اینکه این عده تلاش دارند القاء کنند نظام دینی ما موفق نبوده و نظام ولایتفقیه ناکام مانده است، تأکید کرد: دهه فجر فرصتی برای برنامهریزی معکوس برای خنثی کردن این برنامههاست.
وی بابیان اینکه آلوده کردن فضا به بهانه واهی دور از انصاف است، ادامه داد: نظام ما برخاسته از خون شهیدان است و با محوریت ولایتفقیه همچنان گامهای مثبتی را برمیداریم.
وی تصریح کرد: برای خنثی کردن دسیسههای دشمن باید دستاوردهای انقلاب مشخص و بیان شود تا با حضور مردم درصحنه نقشههای دشمن بر آب شود.
حجتالاسلام احمدی خاطرنشان کرد: در برخی از سالها کیفیت برنامههای دهه فجر قربانی کثرت آن شده و باید بر روی محتوا و اجرای آن بیشازپیش کارکنیم.
وی با تأکید بر عمقبخشی و کیفیت برنامههای دهه فجر، متذکر شد: در برخی از برنامههای این دهه نقش مسئولان و مدیران دولتی از مردم پررنگتر دیدهشده است.
عضو ستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بر جدی گرفتن نفوذ دشمن تأکید و اضافه کرد: با توجه به اینکه سال آینده نیز انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی داریم، فارغ از اینکه چه کسی رئیسجمهور آینده خواهد شد باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که حضور مردم در برنامههای دهه فجر و راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، منجر به حضور حداکثری و خیرهکننده مردم در پای صندوقهای رأی شود.
وی با تأکید بر مدیریت معکوس برای نفوذ دشمن، بیان کرد: حضور پرشور و چشمگیر مردم در ۲۲ بهمن به دنیا اعلام میکند انقلاب ما دائمی است و مقطعی نبوده و نیست.
