تیم سریش آباد قهرمان رقابت های کشتی استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان استان کردستان با شرکت کشتی گیران شهرستان های تابعه در سالن ۱۲۰۰ نفره شهر سریش آباد برگزار شد.

در این رقابت ها ۱۱۰ کشتی گیر آزادکار از شهرستان های مریوان، کامیاران، بیجار، قروه، سنندج، سقز، بانه، دهگلان و سریش آباد در اوزان مختلف به مصاف هم رفتند..

در پایان در اوزان ۴۲ کیلوگرم سروش شجیعی از بانه، ۴۶ کیلو گرم علیرضا حیدری از سریش آباد، ۵۰ کیلو گرم نیما فیروزی از سقز، ۵۴ کیلو گرم رضا انتظاری، ۵۸ کیلو گرم محمد مهدی شیخ جعفری ، ۶۳ کیلو گرم محمد رضا کاوه، ۶۹ کیلو گرم هادی شرفبیانی، ۷۶ کیلو گرم رضا مجیدی و ۸۵ کیلو گرم حسین رضا حاجیان از سریش آباد، ۱۰۰ کیلو گرم امیر حسین هراتی از سنندج عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.

در نتایج تیمی این رقابت ها، سریش آباد با ۸۶ امتیاز توانست جایگاه نخست را کسب کند، سنندج با ۵۳ امتیاز دوم شد و سقز با کسب ۵۱ امتیاز در مقام سوم این مسابقات ایستاد.

گفتنی است، نفرات برتر این مسابقات در رقابت های کشوری کشتی آزاد نوجوانان که در روزهای شش تا ۹ بهمن ماه سال جاری به میزبانی شهر سریش آباد برگزار می شود، حضور خواهند یافت.