سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو باخبرنگار مهر ضمن بیان اینکه برخورد ۹دستگاه خودرو در محور دامغان-شاهرود تلفاتی در پی نداشته و تنها یک نفر به طور سطحی مصدوم شده است، ابراز داشت: ۹دستگاه خودرو شامل پنج سواری، سه کامیون و یک وانت پیکان به علت وزش باد و بی توجهی به جلو در فواصل مختلف باعث بروز سانحه شدند.

وی افزود: در شرایط نامساعد آب و هوایی مانند مه گرفتگی یا گرد و غبار باید با سرعت مطمئن در جاده راند تا در صورت بروز سانحه بتوان با عکس العمل به موقع از تصادف و برخورد با خودروهای دیگر خودداری کرد.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیشترین عامل تصادفات را عدم تمرکز به جلو عنوان کرد و ابراز داشت: ۹۱درصد محورهای مواصلاتی استان سمنان در بخش کویری واقع شده است.

خسروجردی بیان داشت: یکنواخت بودن جاده منجر به خواب آلودگی و عدم تمرکز و هوشیاری در راننده می شود لذا از مسافران عبوری این محور تقاضامندیم به محض احساس خستگی از ادامه مسیر خودداری کنند.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که اکثر رانندگان به موارد ایمنی و قوانین راهنمایی رانندگی توجه کافی ندارند و باعث وقوع برخی حوادث می شوند که از همه هم استانی ها تقاضا داریم تا نسبت به رعایت نکات ایمنی در هنگام سفر عنایت ویژه ای داشته باشند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین ادامه داد: معتقدیم رانندگان با کمی صبر و شکیبایی و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی می توانند سفر خوب و ایمن را برای سرنشینان خودرو فراهم کنند.

خسروجردی با یاد آوری اینکه تلفات تصادفات در محورهای مواصلاتی استان سمنان در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۲ درصد کاهش داشته است، گفت: همچنین ۱۷۱ نفر در هفت ماه سال جاری جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند.