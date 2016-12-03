مساجد استان سمنان از رونق خوبی برخور دارند/ نماز اساس سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر شنبه در اجلاس استانی نماز به میزبانی سالن شهید مطهری سمنان ضمن اشاره به برکات نماز در جامعه و افراد، ابراز داشت: اگر نماز مورد قبول واقع شود، اعمال دیگر انسانها نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و این اهمیت نماز در نزد خداوند منان محسوب می شود.

وی افزود: کودکان باید از دوران طفولیت با نماز آشنا شوند تا در آینده با مشکل مواجه نشویم و در این بین خانواده ها و والدین الگوهای بسیار خوبی برای تربیت دینی فرزندان هستند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اقامه نماز باعث کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه می‌شود، گفت: عبودیت و اقامه نماز به عنوان رکن اصلی دین مبین اسلام همیشه دارای برکات و آثار معنوی فراوانی است که دوری از گناه و بزه نخستین این برکات و آثار هستند.

خباز با تاکید براینکه مدارس و پیش دبستانی بهترین مکان برای ترویج و نهاینه کردن فرهنگ نماز است، بیان کرد: توقع ما از مسئولان نهادهایی مانند آموزش و پرورش، ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیان اعزامی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ... این است که نسبت به اقامه نماز توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: در زمینه اقامه نماز امروز خوشبختانه اقدامات خوبی در استان صورت گرفته اما این اقدامات باید بیش از پیش گسترش یابند تا بتوانیم زمینه حضور بیشتر جوانان و مردم در مساجد و برای اقامه نماز فراهم کنیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه نماز بهترین راه برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی است، گفت: امروز جوانان ما مورد هجمه سنگین دشمنان هستند و بهترین راه برای برون رفت از این وضعیت، توجه به فرایض دینی به خصوص نماز است.

در اجلاس استانی نماز سمنان، تعدای از فعالان برپایی نماز در مدارس، نهادهای دولتی و بخش های خصوصی مورد تقدیر قرار گرفتند.