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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

استاندار سمنان:

مساجد استان سمنان از رونق خوبی برخور دارند/ نماز اساس سعادت است

مساجد استان سمنان از رونق خوبی برخور دارند/ نماز اساس سعادت است

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به ضرورت ترویج نماز در جامعه، گفت: خوشبختانه مساجد استان از رونق خوبی برخوردار هستند و از این نعمت می توان در راستای ترویج این فریضه معنوی الهی بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر شنبه در اجلاس استانی نماز به میزبانی سالن شهید مطهری سمنان ضمن اشاره به برکات نماز در جامعه و افراد، ابراز داشت: اگر نماز مورد قبول واقع شود، اعمال دیگر انسانها نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و این اهمیت نماز در نزد خداوند منان محسوب می شود.

وی افزود: کودکان باید از دوران طفولیت با نماز آشنا شوند تا در آینده با مشکل مواجه نشویم و در این بین خانواده ها و والدین الگوهای بسیار خوبی برای تربیت دینی فرزندان هستند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اقامه نماز باعث کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه می‌شود، گفت: عبودیت و اقامه نماز به عنوان رکن اصلی دین مبین اسلام همیشه دارای برکات و آثار معنوی فراوانی است که دوری از گناه و بزه نخستین این برکات و آثار هستند.

خباز با تاکید براینکه مدارس و پیش دبستانی بهترین مکان برای ترویج و نهاینه کردن فرهنگ نماز است، بیان کرد: توقع ما از مسئولان نهادهایی مانند آموزش و پرورش، ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیان اعزامی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ... این است که نسبت به اقامه نماز توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: در زمینه اقامه نماز امروز خوشبختانه اقدامات خوبی در استان صورت گرفته اما این اقدامات باید بیش از پیش گسترش یابند تا بتوانیم زمینه حضور بیشتر جوانان و مردم در مساجد و برای اقامه نماز فراهم کنیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه نماز بهترین راه برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی است، گفت: امروز جوانان ما مورد هجمه سنگین دشمنان هستند و بهترین راه برای برون رفت از این وضعیت، توجه به فرایض دینی به خصوص نماز است.

در اجلاس استانی نماز سمنان، تعدای از فعالان برپایی نماز در مدارس، نهادهای دولتی و بخش های خصوصی مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 3839520

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