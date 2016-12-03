گلایه رئیس شورای شهر از بنیاد مسکن/سامان دهی مجوزهای تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، یک صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر بیرجند امروز با حضور ۱۱ نفر از اعضای شورا برگزار شد.

قبل از آغاز رسمی جلسه، رئیس شورا به گلایه ساکنین مهر شهر در ارتباط با پرداخت مجدد هزینه های آماده سازی اشاره کرد و گفت: مردم فکر می کنند که در این رابطه شهرداری مقصر است.

رضا زنگویی با اشاره به اینکه ساکنان قدیم مهر شهر هزینه کامل آماده سازی را به دهیاری پرداخت کرده اند و نامه هم دارند، افزود: اکنون که شهروندان به بنیاد مسکن مراجعه می کنند مسئولان این اداره در نامه ها می نویسند هزینه های آماده سازی تا مرحله آسفالت پرداخت شده و باید هزینه آسفالت را ساکنان بدهند.

وی با بیان اینکه به استنباط من بنیاد مسکن زرنگی می کند، عنوان داشت: ساکنان مهر شهر هزینه آماده سازی را به قیمت آن زمان پرداخت کرده اند و بنیاد مسکن باید هزینه آسفالت را به شهرداری بدهد.

صباغ رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه شهرداری زمانی وارد مهر شهر در قسمت ۷۵ هکتاری شده است، گفت: در آن زمان زیرساخت های آن ناقص بوده و بنیاد می خواهد از آب گل آلود استفاده کند.

در ادامه این جلسه مصوبات دو کمیسیون عمران شورای شهر مطرح شد که منشی شورای شهر بیرجند در این باره گفت: مدیر کل راه و شهر سازی درخواستی برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع آی تی برای پیشبرد اهداف ستاد بازآفرینی پایدار شهری دارد.

نیک با بیان اینکه هنوز املاک زیادی در شهر دارای سند عادی هستند، بیان داشت: محلات هدف مانند مهر شهر که بدون مجوز ساخت و ساز انجام داده اند که باید در این زمینه تصمیم گیری شود.

عدم صدور مجوز تجاری موقت در سال آینده

صباغ رئیس کمیسیون عمران شورا نیز دراین باره گفت: در مهر شهر ساخت و ساز غیرمجاز می شود که پرونده پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می شود اما مالک باید چند برابر کمتر از مجوز اصلی جریمه پرداخت می کند.

بعد از بررسی نظر شورا در این رابطه مقرر شد که جلسه ای با حضور نماینده فرمانداری، شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در این رابطه برگزار شود.

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه که بیشترین وقت جلسه را به خود اختصاص داد موضوع سامان دهی مجوزهای تجاری بود که به گفته رئیس شورای شهر بیرجند از سال آینده بر اساس طرح تفضیلی صدور تجاری موقت خلاف طرح خواهد بود که نیاز است به منظور سامان دهی و حمایت از کسبه مجوزهای تجاری موقت به دائم تبدیل شود.

علی زنگویی با اشاره به نظر کمیسیون عمران بیان کرد: در شمال شهر، مهر شهر و مناطقی که مردم از نظر مالی دچار مشکل هستند باید دریافت هزینه به صورت تقسیط و بدون هزینه نگهداری چک باشد.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در این رابطه با بیان اینکه شورا یک نهاد مردمی است، گفت: اکثریت تجاری های موقت املاک استیجاری هستند که یا موجر تمایلی به تجاری دائم آن ندارد یا مستاجر توانایی تجاری کردن آن را ندارند.

مهدی بهترین با تأکید بر اینکه ما نیز قبول داریم اگر این ها به صورت یک مجموعه در نظر گرفته شوند در چارچوب طرح تفضیلی خیلی خوب است، عنوان داشت: اما در هیچ کدام از مناطق ایران سراغ نداریم که جلوی این بحث را بتوانند بگیرند.

وی با بیان اینکه اگر مجوز محدود صادر کنیم سبب رانت می شود، بیان کرد: هر چیزی که انحصاری شود دنبال آن رانت است.

باید مردم را تابع قانون بارآورد

این عضو شورا با اشاره به اینکه وقتی کسبه ای حتی در حاشیه های گران قیمت شهر نمی تواند به کسب و کار بپردازند، بیان داشت: بنابراین باید امور را تسهیل کنیم، نقاطی که امکان دارد تجاری موقت داده شود و مبالغ تجاری موقت به حساب تجاری دائم بگذاریم چراکه خودش یک اهرم تشویقی است.

ادامه اظهار نظر اعضا شورا در این رابطه سبب شد تا یکی از اعضای شورا در این رابطه انتقاد کرده و با تذکر نسبت به شورا گفت: اگر می خواهیم با طرح مخالفت یا دفاع کنیم دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت کنند تا مبحث بسته شود.

اسدالله سلیم با اشاره به اینکه الان حدود ۵۰ دقیقه است که در مورد این مسئله بحث می شود، عنوان داشت: بهترین خدمتی که می توانیم به مردم کنیم این است که مردم شمال شهر را تابع قانون بارآوریم اینکه بر اساس احساسات قولی بدهم که نتوانیم اجرا کنیم منطقی نیست.

وی ادامه داد: در مورد تجاری موقت و دائم طرح تفضیلی بحث هایی کرده که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم بنابراین تنها راه این است مبلغ را به صورت یکدفعه ای بگیریم یا تقسیط کنیم.

وی با تأکید بر اینکه وقت ما ارزشمند تر از این مسائل جزئی است، بیان داشت: حدود یک ساعت است در جلسه نشسته ام اما آخر نفهمیدم چه کسی موافق است یا مخالف؟

یکی دیگر از اعضا شورا نیز در پاسخ به این سخنان گفت: حرف شما درست است باید طبق قانون عمل کرد اما با شرایط جامعه ای که نرمال باشد.

هادی قالیبافان با اشاره به اینکه در حال حاضر ما بیکاری داریم و در سه سال گذشته واحدهای صنفی دوبرابر شده اند، افزود: باید کدخدامنشی رفتار کنیم حرف من هرج و مرج نیست اما حرف من این است مغازه ای که در محله خیرآباد که تعدادشان کم هم نیست و در معابر چهار متری قرار دارد تکلیف آن ها چه می شود؟

وی با بیان اینکه شاید علمی صحبت نکردم اما حرف مردم این است، بیان کرد: یعنی کسبه ای که در محله موسی بن جعفر نه مجوز تجاری موقت به او داده می شود و نه توان تجاری دائم دارد باید چکار کند؟

مغازه درست کردن تنها گره گشای کار مردم نیست

سلیم نیز در پاسخ به این سخنان گفت: قانون یک چیزی مطالعه کرده و حرفی زده دلیلی نمی شود در هر سوراخی تجاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آیا کار پیدا کردن این است که فرد مغازه بزند و بعد از مدتی با بدهی کنار برود؟، عنوان داشت: چرا می خواهیم با مغازه کار مردم را حل کنیم؟ مغازه درست کردن تنها گره گشای کار مردم نیست در کنار آن چندین مشکل به وجود می آورد.

محمدعلی طاهری یکی دیگر از اعضای شورا شهر با انتقاد از حرف های حاشیه ای و تبلیغاتی اعضا، گفت: در حال حاضر ما عضو شورای شهر هستیم و باید راهکار قانونی برای حل مشکلات شهروندان پیدا کنیم.

صحبت های حاشیه ای دردی دوا نمی کند

وی اضافه کرد: الان به عنوان کاندید شورا در مقام تبلیغ نیستیم، عضو مجلس قانون گذاری شهر هستیم و باید قوانینی تصویب کنیم و دارای قوه ابتکار باشیم هم مشکلات را ببینیم و از آن طرف این ها را در قالب قانونی حل و فصل کنیم.

این عضو شورا با تأکید بر اینکه اینکه حرف حاشیه ای بزنیم دردی دوا نمی کند، بیان داشت: بر اساس طرح تفضیلی باید برخی اماکن مجوز تجاری دائم داشته باشند اگر عده ای توانایی مالی ندارند می توانیم تصویب کنیم برای مدت یک یا دو سال تجاری موقت داشته باشند اما بعد از آن باید طبق قانون عمل کنند چون به نفع خودشان است.

طاهری با بیان اینکه باید مردم به حقوق آن ها آشنا کنیم، افزود: ما می خواهیم شهر را به نظم و ترتیب درآوریم و قانون مند بار بیاوریم، چیزهایی که در انتخابات گفته می شود بدرد اینجا نمی خورد الان موقع عمل است و باید راه حل بدهیم.

شهردار بیرجند نیز با تأکید بر اینکه شهرداری با دریافت هر گونه هزینه نگهداری چک از شهروندان مخالف است، بیان کرد: در همه شهرها به اقشار آسیب پذیر کمک می کنند ضمن اینکه برای یک یا دو دوره برای تجاری موقت قابل تمدید است اما بعد از آن باید تجاری دائم شود.

وقتی مصوبات شورا بدون در نظر گرفتن همه جوانب باشد

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در این رابطه معتقد بود باید هزینه های مجوزهای تجاری کاهش یابد،در این رابطه گفت: این موارد به خود شما اعضا برمی گردد سال گذشته نرخ تجاری موقت را گران کردید تا مردم به تجاری دائم روی آورند.

نیک با بیان اینکه حالا که به مشکل برخوردیم باید راهکار بدهیم، بیان داشت: امسال هم طبق دفترچه تجاری موقت نمی توانیم بدهیم بنابراین باید هزینه ها را پایین آوریم.

گفتنی است پس از جمع بندی نظرات اعضا مقرر شد که در تمامی مناطق شهر یک سوم هزینه های مجوزهای تجاری دائم نقدی و مابقی به صورت اقساط سه ساله و بدون هزینه نگهداری چک از شهروندان دریافت شود.

حذف یکباره طرح تعریض خیابان مفتح

موضوع حذف طرح تعریض خیابان مفتح یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه بود که منشی شورا در این رابطه گفت: موضوع تعریض خیابان مفتح قبلا در طرح بوده که اجرا نشد اما از حدود پنج سال قبل از طرح نیز برداشته شده است.

عباسعلی نیک در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عدم اجرای این طرح گفت: شما فک کنید یکی از اعضای شورای شهر وقت در آن خیابان خانه داشته است.

در این رابطه نیز مقرر شد پیشنهاد این طرح از سوی شهرداری به راه و شهرسازی ارسال شود.

گفتنی است در این جلسه ۲۱ مورد از مصوبات کمیسیون عمران شورا مورد بررسی قرار گرفت.