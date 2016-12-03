بانک ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ایلام همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری روز شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید اظهار داشت: در سال پایانی دولت یازدهم انتظار داریم بانک های عامل همراهی بیشتری با طرح ها داشته و تسهیلات مورد نظر را در اختیار تولیدکنندگان ارائه دهند.

وی افزود: مهم ترین معضل واحدهای تولیدی استان تامین نقدینگی است و دولت نیز در این راستا تلاش کرده است با اعطای تسهیلات ویژه زمینه احیای واحدهای مشکل دار را فراهم کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام ادامه داد: بانک های صادرات و رفاه تاکنون از مجموع ۶۹ پرونده رسیدگی شده به ۱۸ و ۸ مورد ترتیب اثر داده اند و امیدواریم تا پایان سال نیز به سقف تعیین شده برای پرداخت تسهیلات برسند.

نصیری یاداور شد: تولیدکنندگان اگر بتوانند وثایق مورد نیاز بانک ها را برای پرداخت تسهیلات ارائه دهند ، بانک ها مشکلی در این زمینه ندارند و مدیران بانک ها نیز باید با برداشتن موانع دست و پا گیر زمینه اعطای این کمک ها را به افادرمورد نظر فراهم کنند.

۵۵۳ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در استان ایلام وجود دارد که ۱۸۳ واحد معادل ۳۳ درصد از آنها اکنون نیمه فعال و تعطیل است که تاکنون زمینه احیای ۶۷ مورد از این تعداد فراهم شده است.