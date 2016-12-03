راه اندازی گرمخانه برای استفاده کارتن خواب ها در قرچک ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ثامنی راد با تبریک ۱۳ آذر روز جهانی معلولان اظهار داشت: اداره بهزیستی شهرستان قرچک به مناسبت هفته جهانی معلولان در نظر دارد مراسمی برای تجلیل از معلولان موفق و پرتلاش در محل کانون ملائک برگزار کند.

وی در خصوص مشکلات معلولان از جمله عدم مناسب سازی سطح شهرستان به منظور تردد معلولین در معابر عمومی، ادارات، مکان های آموزشی، درمانی، خدماتی، ایستگاه های تاکسی، اتوبوسرانی، عابر بانک ها، بانک ها و مکان های ورزشی، از مسئولان شهرستان در خصوص عدم خدمات رسانی به جامعه ورزشی معلولان در قرچک گلایه کرد.

وی گفت: با خبر شدیم به تازگی شورای اسلامی شهر قرچک مصوبه ای در خصوص صدور مجوز ساخت مسکن معلولان به طور رایگان داشته که این اقدام گرچه دیر اتفاق افتاد، ولی قابل تقدیر است.

رئیس اداره بهزیستی قرچک یادآور شد: امید است شاهد اینگونه اقدامات در سطح منطقه باشیم و از فرماندار قرچک نیز درخواست داریم که مجدانه موضوع تسهیل تردد معلولان و ساماندهی معابر شهری، ورودی خیابان ها، کوچه ها، پل های عابر پیاده و ادارات را پیگیری کنند.

وی همچنین بیان داشت: با توجه به فرارسیدن فصل زمستان، از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تقاضای راه اندازی گرم خانه برای استفاده افراد کارتن خواب را داریم.