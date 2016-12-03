شرکت های دانش بنیان قزوین ظرفیت ۵۰ میلیون دلار صادرات محصول دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گرجی درنشست خبری مشترک مسئولان کمیته ها ودست اندرکاران هفته پژوهش استان قزوین که ظهر شنبه در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شداظهارداشت:مهمترین ماموریت پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین حمایت جدی ازشرکتهای دانش بنیان وتوانمند سازی آنهاست.

وی افزود: جذب و معرفی ایده های برتر سرلوحه فعالیتهای پارک قرار دارد و در سه محور پیش رشد، رشد و تشکیل شرکت های دانش بنیان گام برداشته ایم تا کارها سامان یابد.

گرجی بیان کرد: در مرحله پیش رشد تلاش می کنیم تا افرادی که صاحب ایده های برتر هستند جذب پارک شده و در مسیر مورد نظر هدایت شوند که این کار با مشاوره های تخصصی صورت می گیرد.

رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین تصریح کرد: بازاریابی و هدایت افراد خلاق به سمت شرکت های دانش بنیان از دیگر کارهایی است که صورت می گیرد و در این مرحله دانش لازم را در اختیار افراد نخبه و ایده پرداز قرار می دهیم.

گرجی اظهارداشت: با حمایت حدود سه ساله تلاش می کنیم به تجاری سازی محصول از ایده ها هم کمک شود و سپس افراد را به سمت استقرار در پارک رهنمون می شویم.

وی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت عملی از شرکت های دانش بنیان برای تولید محصول و ورود به بازار است که در این مسیر حمایت لازم را انجام می دهیم.

رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین اضافه کرد: امسال دوازدهمین جشنواره ایده های برتر و دومین جشنواره شتاب ملی را برگزار می کنیم که این کار در واقع حمایت عملی و معنوی از ایده های برتر است.

گرجی یادآورشد: برگزاری جشنواره ها می تواند به شکوفایی ایده های نو و ابتکار و خلاقانه کمک کند و با دایر شدن دبیرخانه جشنواره امکان استمرار فعالیتها بخوبی فراهم شده است.

ثبت ۱۲۳ ایده در سامانه

وی اضافه کرد: برگزاری استارت آپ ویکند در حوزه های شناسایی ایده های نو توانسته نتایج خوبی داشته باشد و با دایر شدن سامانه جشنواره تاکنون ۱۲۳ ایده برتر ثبت شده است.

گرجی اظهارداشت: دومین جشنواره ایده های برتر استان قزوین توسط پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین انجام می شود که ایده هایی که خلاقانه، ساده و روان و زیرکانه باشد و کاربردی و اقتصادی باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: با تشکیل هیئت داوران از میان ایده های ارسال شده به دبیرخانه تعداد ۱۰ ایده به مرحله دوم راه یافته و در نهایت سه ایده برتر با نظر داوران انتخاب و در هفته پژوهش تجلیل خواهد شد.

فعالیت پارک روبه رشد و تعالی است

وی از روند روبه رشد فعالیت پارک علم و فنآوری امام خمینی خبرداد و گفت: از سال گذشته تاکنون تعداد واحدهای فنآوری از ۴۹ شرکت به ۱۳۶ مورد افزایش یافته و شرکت های دانش بنیان از ۲۴ مورد به ۳۶ واحد رسیده است.

گرجی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از هشت میلیون دلار محصولات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک به کشورهای فرانسه و آلمان صادر شد که با اقدامات انجام شده امیدواریم در سال آینده این میزان به بیش از ۵۰ میلیون دلار افزایش یابد.

وی گفت: برخی محصولات شاخص تولید شده در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک شامل رادیوگرافی، دوربین های اکتشاف فلز، موتور ۳۲ سیلندر لوکوموتیو، ایده های نودر زمینه پسماند از کارهای ارزشمند انجام شده در استان است.

شرکت های مستقر در پارک به ۱۰۰ واحد افزایش می یابد

گرجی گفت:باتوسعه فعالیتهای پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین تاکنون ۷۸۰۰ مترمربع فضای جدید ایجاد شده وامیدواریم با کارهای در دست اجرا تعداد شرکت های مستقر در پارک در سال آینده به ۱۰۰ شرکت افزایش یابد.



