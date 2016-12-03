۱۳۷۰ پروژه نیمه تمام باامکان بالقوه واگذاری به بخش خصوصی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در استان کرمانشاه با کمبود فضاهای ورزشی مواجه هستیم و باید به این مسئله توجه کرد.

وی در ادامه به ظرفیت بوم‌گردی و توریستی بخش باینگان اشاره کرد و گفت: اگر ظرفیت تجارت در بازارچه های مرزی به سمت باینگان سرازیر شود تحولی مثبت در اقتصاد منطقه ایجاد خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین اضافه کرد: فضای سبز و باغات بخش باینگان را حفظ کردیم اما رشد جمعیت باینگان منفی بوده که امیدواریم این مشکل برطرف شود.

وی اظهار کرد: بیش از ۱۳۷۰ پروژه نیمه تمام در استان داریم که بالقوه امکان واگذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی را دارند همچنین مدارس نیمه تمام زیادی در استان داریم که می توان به خش خصوصی واگذار کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: سال ۹۳ بحث واگذاری پروژه های آموزش و پرورش به بخش خصوصی را مطرح کردیم و حتی در سایت مربوطه نیز قرار داده شد اما موانع بر سر راه بقدری زیاد بود که نتوانستیم کار را به پیش ببریم و کار متوقف شد و سرمایه گذاری نیامد.