به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، مهدی محتشمی قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل با اسماعیلف وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه دیدار و گفتگو کرد.

وی با تاکید بر روابط دو طرف از اراده مسوولان عالی رتبه دو کشور بر توسعه روابط در تمام سطوح خبر داد و گفت: ارتباطات نزدیک ایران و روسیه همانگونه که در مسائل بین المللی نتیجه بخش بوده است، می تواند در حوزه ICT نیز نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

محتشمی با اشاره به ریاست وزارت ارتباطات بر کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، افزود: تفاهمات خوبی با یکدیگر در حوزه های مرتبط صورت گرفته است و امیدواریم در این سفر نیز به نتایج قابل دسترس و ملموس دست پیدا کنیم.

وی به سفر وزیر ارتباطات به مسکو در ماه ژوییه اشاره و از پیشرفتهای روسیه در زمینه مخابرات و IT ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: در این سفر از نزدیک با توانمندی ها و پیشرفتهای چشمگیر روسیه در حوزه ICT آشنا شده و امیدواریم شاهد روابط نزدیک دو کشور در این حوزه باشیم.

قائم مقام وزیر ارتباطات افزود: ایران در برنامه ششم سرمایه گذاری خوبی در حوزه ICT خواهد کرد و علاقه مند است در این راستا و در فضای رقابتی، همکاری خوبی جهت حمایت از تولید بومی و نیز صادرات محصولات ICT به کشورهای همسایه داشته باشد.

ایران خواستار توسعه همکاری با روسیه در حوزه جویشگرها و شبکه های اجتماعی

محتشمی همچنین با تاکید بر همکاری نزدیک بخش های خصوصی دو کشور گفت: بخش خصوصی ایران پیشرفت های خوبی داشته و علاوه بر تامین نیاز داخل امکان صادرات نرم افزار و سخت افزار دارد که باید در روابط دیده شود.

وی از لزوم روابط نزدیک در زمینه فضای مجازی به ویژه بحث امنیت شبکه خبر داد و افزود: با تلاش دو کشور می توان جلوی تهدیدهای امنیتی را گرفت. همچنین با توجه به پیشرفتهای چشمگیر جویشگرها در روسیه امیدواریم این جویشگرها امکان پشتیبانی از زبان فارسی را نیز ایجاد کند تا در این خصوص نیز دو کشور همکاری داشته باشند.

وی در زمینه شبکه های اجتماعی خواستار توسعه روابط و انتقال دانش فنی در جهت بومی سازی این شبکه ها شد و با اشاره به مذاکرات گذشته در زمینه تحقیق و پژوهش خاطر نشان کرد: ایران در این خصوص سرمایه گذاری وسیعی کرده است و می توان با توجه به توسعه زیرساختها به گسترش فعالیتهای دو جانبه همت گمارد.

توسعه همکاریهای فضایی ایران با آژانس فضایی روسیه

همکاری های فضایی بحث دیگری بود که محتشمی از علاقه مندی به توسعه همکاری های فضایی ایران با آژانس فضایی روسیه خبر داد و گفت: ارتباطات نزدیک ایران و روسیه همانگونه که در مسائل بین المللی نتیجه بخش بوده است می تواند در حوزه ICT نیز نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

اسماعیلف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران بر علاقه مندی خود و هیات همراه در زمینه همکاری در حوزه های مختلف به ویژه همکاری بخش خصوصی و دولتی دو کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به نظر رئیس جمهور روسیه در خصوص ICT اظهار داشت: فناوری اطلاعات بخش مهمی برای روسیه بشمار می رود و تاکنون پیشرفتهای خوبی بدست آورده بطوری که برای سال ۲۰۱۷ میزان صادرات آن ۷ میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.

روسیه خواستار حضور در بازار فناوری اطلاعات ایران

اسماعیلف مذاکره در زمینه موضوعات بیان شده و بخش خصوصی را چارچوب برنامه کاری خود در ایران عنوان کرد و گفت: در این دیدار ها باید فرصتهای همکاری و ارتباطات نزدیک بخش خصوصی دو کشور را ایجاد کرد.

وی با اشاره به علاقه مندی بخش خصوصی روسیه جهت حضور در حوزه ICT ایران افزود: این بخش با پیشنهادات منحصر به فرد حضور یافته و علاقه مند است توانایی های خود را به نمایش گذارد.

اسماعیلف از مساعدت در زمینه همکاری با شبکه اجتماعی پیام رسان «یاندکس» خبر داد و گفت: در بخش فضایی از طریق شرکت اینتر اسپوتنیک می توان همکاری داشت.

اسماعیلف و هیات همراه در سفر سه روزه خود به تهران ضمن دیدار با وزیر ارتباطات و معاونان وی، نشست هایی نیز با بخش خصوصی فعال در زمینه مخابرات و ICT خواهد داشت.