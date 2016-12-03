درخواست عفو بین الملل برای نجات فعال حقوق بشری عربستان از اعدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سازمان عفو بین الملل از وضعیت یکی از فعالان حقوق بشری عربستان در زندان های رژیم سعودی شدیدا انتقاد کرد.

در همین راستا، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای درخواست کرد که تحرکاتی برای نجات زندگی «یوسف المشیخص» یکی از شهروندان عربستانی که توسط دادگاه های سعودی به اعدام محکوم شده است، صورت گیرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: یوسف المشیخص پس از اینکه توسط دادگاهی سعودی به اعدام محکوم شد، از تمامی راه های قانونی استفاده کرده است. وی در طول دوران بازداشتش تحت شکنجه قرار گرفته است تا بدین صورت اعترافات دروغین از وی گرفته شود.

سازمان عفو بین الملل در همین زمینه تصریح کرده است: اعترافاتی که از این شهروند عربستانی تحت شکنجه گرفته شده طبق قوانین بین المللی نباید مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است، یوسف المشیخص یکی از فعالان حقوق بشر شهر العوامیه در استان القطیف در منطقه شیعه نشین الشرقیه عربستان سعودی است که دو سال پیش به دلیل مشارکت در فعالیت‌های صلح آمیز علیه خاندان آل سعود دستگیر شده است. دادگاه استیناف پس از تایید حکم اعدام این فعال عربستانی، آن را به وزارت کشور ارائه کرد.

یوسف المشیخص در فوریه ۲۰۱۴ میلادی به زندان الدمام واقع در منطقه شرقی عربستان منتقل گشت؛ نظامیان سعودی این شهروند عربستانی را به زندان انفرادی محکوم کردند و وی در طول دوران بازجویی از داشتن نماینده قانونی محروم کرده بودند.

علاوه بر اعدام های متعدد در عربستان سعودی، المشیخص پنجمین فعال حقوق بشری است که از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون در این کشور به اعدام محکوم می‌شود. این حکم اعدام در حالی صادر شده است که بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر از سیستم قضایی عربستان سعودی به علت اعدام مخالفان رژیم آل سعود به شدت انتقاد کرده‌اند.