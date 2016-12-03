به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری اظهار داشت: بسیاری از شهروندان هنوز نمی دانند که در شهرستان های اطراف پایتخت بسیاری از عشایر زحمت کش وتولید کننده زندگی می کنند.

وی افزود: جامعه عشایری استان تهران تلفیقی ازعشایر سایر استان های کشور هستند که حدود ۳۰۰ سال پیش در قالب چهار ایل و۲۷ طایفه به مناطق عشایری استان تهران نقل مکان کردند.

به گفته مدیر امور عشایراستان تهران، شهرستان های فیروزکوه، دماوند، شمیرانات، تهران، ری، ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، ملارد وشهریار ازشهرستان های عشایرنشین استان محسوب می شوند.

وی افزود: عشایراستان تهران از تولید کننده هایی هستند که در سال گذشته بیش از ۶۵ هزارتن محصول تولید کرده وحدود۷۰۰ هزار رأس دام سبک در اختیار دارند.

مدیر امور عشایر استان تهران از همه خبرنگاران رسانه های مختلف درخواست کرد با انعکاس اخبار این جامعه تولید کننده، باعث افزایش روحیه این عشایر شوند.