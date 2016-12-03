به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد بوشهر، یوسف قیصری در این کمیسیون با بیان اینکه یکی از مباحث مهم جوامع امروزی همگانی کردن علم و دانش است، گفت: یکی از ساده ترین راه های انتقال علم، ارائه دستاوردهای علمی به گونه ای است که مورد توجه آحاد مردم قرار گیرد.

قیصری قطب‌بندی‌های علمی در دانشگاه های استان و کشور را لازمه فعالیت بهتر دانشگاه ها در سال های پیش رو برشمرد و اظهار کرد: اگر رشد و پیشرفت جامعه را به عنوان یک هدف در نظر داریم، باید بدانیم قشر اقلیتیِ نخبگان جامعه که با مباحث و علوم مهم روز در ارتباطند٬ به تنهایی توان ایجاد تحول و پیشرفت جامعه را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه میان دانشگاه و آحاد مردم جامعه نباید هیچ حصاری باشد، افزود: بسیار اهمیت دارد که این مباحث را هر چه بیشتر برای همگان عمومی و قابل دسترس کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از راه‌اندازی مراکز آموزشکده فنی و حرفه ای در شهرهای استان خبر داد و تصریح کرد: یکی از اساسی ترین کارهایی که باید به آن توجه کرد، فعالیت در رشته های تحصیلی متناسب با نیازها و امکانات منطقه ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با حضور اکثریت اعضا در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم انسانی واحد بوشهر برگزار شد.

در این کمیسیون موضوعات مختلفی برای ارجاع به جلسه هیأت امنای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از آن جمله می توان به تغییر نام واحدهای دانشگاهی خورموج و اهرم به دشتی و تنگستان، تبدیل به احسن املاک و اراضی واحدهای استان، تبدیل وضعیت سرپرستان برخی از واحدهای دانشگاهی و ..... اشاره کرد.