به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر وهاب زادگان با اشاره به پروژه پایانه جدید شرق و دلایل ساخت این پایانه گفت: پایانه جدید شرق در زمینی با وسعت ۳۰ هکتار توسط سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در اراضی سرخه حصار در حال ساخت است.

وی مهمترین دلیل رویکرد شهرداری تهران در ساخت و بنای پایانه جدید مسافربری را مشکلات و معضلات عدیده ترافیکی ناشی از موقعیت نامناسب پایانه فعلی دانست و افزود: با بهره برداری از پایانه جدید شرق تهران با ایجاد فضای مناسب جهت ارائه خدمات به شرکت های مسافربری و نظارت بر خدمات از نابسامانی ترافیکی تهران که گریبانگیر شرق تهران است، کاسته خواهد شد.

وهاب زادگان ادامه داد: این پروژه که در ورودی شهر تهران از سمت شمال و شمال شرقی ساخته می شود، به لحاظ معماری منظر ویژه ای را برای شهر خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق با تاکید بر دسترسی آسان و مناسب این پایانه، گفت: دسترسی های پیش بینی شده این مجموعه، شامل مترو، اتوبوس اعم از بی آر تی و شهری، تاکسی های شهری و بین شهری و ... است که جانمایی ایستگاه مترو در داخل محوطه ترمینال مشخص شده و به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.



وهاب زادگان تاکید کرد : پوشش سقف ترمینال، کف سازی پارکینگ، محوطه سازی، تاسیسات ساختمان ها و ... از کارهای مهمی است که هم اکنون در حال اجرا و ساخت است.



به گفته مدیر عامل سازمان عمرانی مناطق به دلیل خاص و مهم بودن پروژه پایانه جدید شرق، مدیریت شهری حساسیت و عنایت ویژه ای به این مجموعه دارد و طی بازدید های انجام شده، روی مباحث تامین بودجه و تزریق نقدینگی بحث و مذاکره شده و قول مساعدت و همکاری داده شده است.



وهاب زادگان همچنین موضوعات مالی و معارضات پروژه را مهمترین مشکلات سر راه طرح عنوان کرد گفت: با پیگیری و هماهنگی های انجام شده این موضوعات در حال رفع است.



وی در پایان مطرح کرد: در صورت حل موارد و مشکلات، پروژه تا پایان تابستان ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید و امید است به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک ویژه کند.