۳۸ میلیارد ریال مصوبات سفر در شهرک مهرگان هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شداظهارداشت:هرچند پروژه مسکن مهرباهدف خانه دار شدن مردم کم درآمد اجرا شد اما به دلیل اشتباه در مکان یابی و تامین نشدن برخی زیرساختها امروز با مشکلات جدی روبروست.

وی افزود: این پروژه مانند چاه «ویل» است وهر چقدر اعتبار برای آن اختصاص یافته و تزریق می شود بازهم مشکلات زیاد است و جوابگو نیست.

محمدی تصریح کرد: در مراجعات متعددی که به دفتر نمایندگان صورت می گیرد مردم از کمبود فضای سبز، مدرسه، پاسگاه، سالن ورزشی، مسجد و پارک به عنوان مهمترین مشکلات یاد می کنند و درخواست رسیدگی به آنها را دارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مسکن مهر میراث گذشته است و به دلیل مشکلات زیربنایی و روبنایی موجود در آن دولت خود را متعهد می داند برای رفع آن اقدام کندامااعتبارات جوابگو نیست.

محمدی گفت:ازمجموع ۲۷ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده درشهرک مهرگان تاکنون ۱۸ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده اما هنوز امکانات ابتدایی آنها تامین نشده است.

وی بیان کرد: البته تاسیس اینگونه شهرک های بزرگ مشکلات زیادی دارد و برای نمونه شهرک‌های مینودر و کوثر در قزوین با گذشت ۱۵ سال اخیرا به وضعیت مطلوبی رسیده لذا فراهم کردن امکانات لازم در شهرک مهرگان زمان زیادی می خواهد.

محمدی اظهارداشت: به جای ساخت شهرک مهرگان باید امکانات و اعتبارات را به سمت توسعه و نوسازی بافت های فرسوده هدایت می کردیم تا تامین زیرساختها این همه هزینه نخواهد.

۳۸ میلیارد ریال تسهیلات سفر رئیس جمهور به مسکن مهر

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان قزوین مقرر شده تا مبلغ ۳۸ میلیارد ریال برای حل مشکلات شهرک مهرگان اختصاص یابد.

محمدی تصریح کرد:حل مشکلات مسکن مهر از دغدغه‌های وزیر راه و شهرسازی است و تاکنون حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پیش بینی شده تکمیل شده و ۴۰۰ هزار واحد در حال واگذاری و ۳۰۰ هزار واحد نیز دارای مشکلات جدی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی بویژه راه و شهرسازی را برای حل مشکل مسکن مهر استان یادآورشد و گفت: از سازمان راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن مهر انتظار همکاری بیشتری داریم.

وی ادامه داد: مسکن مهر از لحاظ منابع زیرساختی آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجه است ودراین حوزه تفاهم‌ نامه‌هایی در سطح وزارت خانه منعقد شده که باید اجرایی شود تا وضعیت مسکن مهر بهبود یابد.

محمدی بیان کرد:برای ایجاد۲۱ هکتارفضای سبز در این شهرک تفاهم نامه هایی امضا شده که قرار بود ۷۰ درصد هزینه ها از محل فروش اراضی مسکن مهر تامین شود که امیدواریم این موضوع نیز پیگیری شود.